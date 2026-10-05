El pago del aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por trabajadores y pensionados al cierre del año

Para millones de personas, el cierre del año significa también la llegada de un ingreso adicional. El aguinaldo 2026 comienza a tomar relevancia conforme se acerca noviembre, especialmente porque algunos pensionados tienen previsto recibir una parte de esta prestación antes de diciembre, mientras que otros trabajadores tendrán que esperar algunas semanas más.

Entre quienes cuentan con un calendario definido están los pensionados y jubilados del ISSSTE. Para este sector, la programación oficial de pagos contempla que la primera parte del aguinaldo se entregue durante la primera quincena de noviembre de 2026, aunque hasta ahora no se ha establecido públicamente un día único para todos los beneficiarios.

El depósito coincide además con uno de los periodos comerciales más importantes del año. El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre, por lo que una parte de los pensionados podría disponer de este recurso antes o durante los días de promociones, dependiendo de la fecha específica en la que se refleje el pago.

Aguinaldo en noviembre: estos son los beneficiarios con pago previsto

En el caso del ISSSTE, el adelanto de una parte del aguinaldo forma parte del esquema habitual para pensionados y jubilados contemplados por el Instituto. El resto del pago se entrega conforme al calendario y las disposiciones aplicables a este grupo, por lo que es importante distinguirlo del régimen correspondiente a trabajadores en activo.

La situación es distinta para quienes laboran en empresas privadas. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 87, reconoce el derecho de los trabajadores a recibir un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario. Esto aplica también para quienes no hayan cumplido un año completo en su empleo, aunque en esos casos se paga únicamente la parte proporcional al tiempo trabajado.

Trabajadores del sector privado deberán recibir su aguinaldo antes del 20 de diciembre de 2026./ Pixabay

En cuanto a los servidores públicos, no todos se encuentran sujetos a las mismas reglas ni reciben necesariamente la prestación en las mismas fechas. Existen dependencias y organismos en los que el aguinaldo puede alcanzar el equivalente a 40 días de sueldo base, pero el monto y el calendario dependen del régimen laboral y de las disposiciones específicas emitidas para cada institución.

¿Hasta cuándo tienen para pagar el aguinaldo 2026?

Para los trabajadores amparados por la Ley Federal del Trabajo, el límite legal es claro: el aguinaldo deberá entregarse antes del 20 de diciembre de 2026. Las empresas pueden pagar antes de esa fecha, incluso durante noviembre, pero hacerlo de manera anticipada depende de las políticas internas de cada patrón y no de una obligación general de adelantarlo.

El monto final que recibirá cada empleado dependerá principalmente de su salario y del tiempo que haya laborado durante el año. Quien haya trabajado los 12 meses y tenga únicamente la prestación mínima prevista en la ley recibirá el equivalente a 15 días de salario, mientras que una persona con menor antigüedad deberá obtener la cantidad proporcional correspondiente.