Una grabación difundida casi dos meses después del fallecimiento de la actriz de Heroes y Nashville revela cómo solicitaron ayuda y las instrucciones que recibieron para intentar reanimarla

La última llamada al 911 relacionada con la muerte de Hayden Panettiere reveló los momentos en que dos hombres intentaron salvarle la vida, después de encontrarla inconsciente en un departamento de Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto de 2026. La actriz de Heroes y Nashville, de 36 años, no respondía cuando sus acompañantes solicitaron ayuda médica y recibieron instrucciones para realizar maniobras de reanimación. Aunque los servicios de emergencia acudieron al inmueble, los esfuerzos no fueron suficientes para evitar su fallecimiento.

Podría interesarte Contra Hayden Panettiere: forense confirma que murió por efectos del fentanilo y otras sustancias

La grabación fue dada a conocer el 14 de octubre de 2026 por ABC News y CBS News, casi dos meses después de lo ocurrido. El audio, de aproximadamente siete minutos, permitió conocer detalles que hasta entonces no habían trascendido sobre los intentos por auxiliar a la actriz. La conversación también mostró la intervención del operador de emergencias, quien permaneció en comunicación con la persona que solicitó ayuda mientras los paramédicos se trasladaban al domicilio.

¿Qué revela la llamada al 911 por la muerte de Hayden Panettiere?

El hombre que solicitó asistencia fue identificado como Zach Hickerson, hermano de Brian Hickerson, con quien Panettiere había mantenido una relación sentimental intermitente. Según la información obtenida por los medios estadounidenses, Zach llegó al departamento después de asistir a la iglesia y encontró una situación de emergencia. Al comunicarse con el 911, explicó que la actriz estaba inconsciente y necesitaba ayuda inmediata.

Durante la conversación, el operador preguntó si Hayden Panettiere respiraba y si había un desfibrilador disponible. Al recibir una respuesta negativa, comenzó a orientar al hombre para que iniciara la reanimación cardiopulmonar (RCP). “Necesitamos comenzar la RCP”, fue una de las instrucciones del personal de emergencias. Tanto Zach como Brian Hickerson participaron en los intentos por auxiliarla, mientras esperaban la llegada de los servicios médicos.

De acuerdo con la información de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, la llamada de emergencia se recibió aproximadamente a las 13:51 horas del domingo 16 de agosto. Cuando los paramédicos llegaron al departamento donde la actriz se alojaba temporalmente, continuaron con las maniobras de reanimación avanzada. Sin embargo, Hayden Panettiere fue declarada muerta a las 14:32 horas, luego de que los especialistas no lograran restablecer sus signos vitales.

Revelan llamada al 911 por la muerte de Hayden Panettiere, en la que se escuchan los intentos por auxiliar a la actriz./ AP

Autoridades confirmaron la causa de muerte de Hayden Panettiere

El fallecimiento de la actriz fue clasificado como accidental el 22 de septiembre de 2026, después de que las autoridades forenses concluyeran los estudios correspondientes. El dictamen estableció que la muerte se produjo por los efectos tóxicos de una combinación de sustancias, entre ellas fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. Durante la autopsia tampoco se encontraron lesiones traumáticas que hubieran contribuido al fallecimiento, según la información oficial difundida por las autoridades de Carolina del Sur.

La publicación del audio permitió conocer cómo se desarrolló la solicitud de auxilio. ABC News obtuvo la grabación mediante una solicitud de acceso a la información presentada ante los servicios médicos de emergencia del condado de Greenville, mientras que CBS News también consiguió el registro. A diferencia de las comunicaciones internas entre policías y paramédicos, este material corresponde directamente a la conversación entre la persona que pidió ayuda y el operador del 911.