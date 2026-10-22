Vinculan por segunda vez a ‘El Cangreburguer’; lo acusan de extorsionar a comerciante en Milpa Alta

Uriel “N”, alias “El Cangreburguer”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra una comerciante de Milpa Alta. / Fiscalía

Uriel “N” enfrenta un nuevo proceso por presuntamente exigir pagos de piso y amenazar a las hijas de una comerciante. El imputado permanecerá en prisión preventiva

Uriel “N”, alias “El Cangreburguer”, fue vinculado a proceso por segunda ocasión, ahora por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra una comerciante de la alcaldía Milpa Alta, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

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Durante la audiencia del pasado 16 de octubre, la autoridad judicial determinó que existen elementos para iniciar el proceso penal por estos hechos. El imputado permanecerá en prisión preventiva y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿De qué acusan a ‘El Cangreburguer’?

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía CDMX, los hechos se remontan al 10 de noviembre de 2025, cuando Uriel “N” presuntamente acudió con otros sujetos al establecimiento de la víctima, en Milpa Alta.

Dos días antes, uno de sus acompañantes habría visitado el negocio y exigido dinero por concepto de “cobro de piso”, bajo amenazas contra la familia de la comerciante. El sujeto presuntamente aseguró actuar en nombre de Juan “N”, alias “El Seven”.

Según la investigación, la víctima entregó 30 mil pesos a uno de los acompañantes del imputado. Posteriormente, “El Cangreburguer” presuntamente amenazó con privar de la vida a las hijas de la comerciante y afirmó que sabía a qué escuela asistían, si no entregaba otros 50 mil pesos.

Ante las intimidaciones, la víctima decidió cerrar su establecimiento.

La Fiscalía CDMX obtuvo una segunda vinculación a proceso contra “El Cangreburguer”, quien ya se encontraba preso por delitos de narcomenudeo y cohecho. / Fiscalía

Presuntamente exigió más pagos a través de un familiar

La Fiscalía también documentó un segundo episodio ocurrido el 9 de septiembre de 2026. Ese día, Uriel “N” habría acudido con otro hombre al negocio de un familiar de la comerciante y dejó un número telefónico.

Presuntamente, el imputado pidió al familiar que transmitiera a la víctima el mensaje de que debía ponerse al corriente con los pagos por concepto de “cobro de piso”.

A partir de entrevistas, dictámenes periciales y consultas a bases de datos, el Ministerio Público reunió datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión contra el señalado.

¿Qué se sabe de su presunta relación con ‘La Familia Michoacana’?

Las investigaciones identifican a Uriel “N” como presunto colaborador de Juan “N”, alias “El Seven”, señalado como probable líder de una facción de “La Familia Michoacana” con presencia en el sur de la Ciudad de México y zonas colindantes del Estado de México y Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía, a este grupo se le relaciona con delitos como extorsión, despojo, narcomenudeo y homicidio.

Uriel “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 30 de septiembre de 2026, en Milpa Alta. Después de su captura, fue vinculado a proceso por los delitos de narcomenudeo y cohecho.

La nueva orden de aprehensión por extorsión agravada fue ejecutada el 12 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ya se encontraba privado de la libertad por el proceso penal anterior.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones relacionadas con el delito de extorsión para proteger la integridad, la libertad y el patrimonio de las personas, así como garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.