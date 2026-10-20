Vinculan a proceso a siete personas y tres empresas por tragedia en el Axe Ceremonia 2025

Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas murieron el 5 de abril de 2025 durante la cobertura del festival AXE Ceremonia. / Especial

La Fiscalía CDMX informó que los imputados enfrentan acusaciones por homicidio culposo tras la caída de una plataforma elevadora durante el festival. Una de las empresas también fue vinculada por la muerte de Berenice

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de siete personas físicas y tres empresas por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo por la muerte del fotoperiodista Miguel Ángel Rojas durante el festival Axe Ceremonia 2025. Además, una de las compañías fue vinculada por el fallecimiento de la fotoperiodista Berenice Giles, ocurrido en los mismos hechos.

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De acuerdo con la investigación ministerial, las personas y empresas imputadas estarían relacionadas con diferentes áreas de responsabilidad, entre ellas la administración del Parque Bicentenario, la organización del festival y el montaje de las estructuras que se utilizaron durante el evento.

Uno de los principales hallazgos fue un dictamen de mecánica forense que determinó que la plataforma elevadora que cayó sobre los fotoperiodistas fue utilizada para funciones para las que no había sido diseñada.

El caso AXE Ceremonia avanza en tribunales tras la vinculación a proceso de siete personas y tres empresas. / RS

¿Quiénes fueron vinculados a proceso por la muerte de Miguel?

La Fiscalía CDMX identificó a personas relacionadas con la administración del recinto, la planeación del festival y la instalación de las estructuras involucradas en el accidente. En el ámbito de la administración del Parque Bicentenario, Eduardo “N”, representante legal de la empresa encargada del recinto, figuraba como responsable de implementar y dar seguimiento al Programa Especial de Protección Civil.

Por su parte, Marcos Francisco “N”, gerente de Operaciones, firmó la minuta correspondiente a una inspección realizada antes del festival, cuando todavía no estaba instalada la estructura que posteriormente cayó sobre las víctimas.

En cuanto a la organización del evento, Martín “N”, representante legal de la empresa promotora, estaba relacionado con la planeación y distribución de los espacios y estructuras del festival. Mientras tanto, María “N”, directora de Producción, declaró que durante una reunión celebrada el 28 de marzo de 2025 se aprobó la instalación de cuatro plataformas elevadoras.

La investigación también abarcó las actividades de producción y ambientación. Nathalie “N”, representante legal de la empresa responsable de esta área, firmó una carta en la que asumió obligaciones relacionadas con el montaje de las estructuras.

Asimismo, Rodrigo Napoleón “N”, director creativo, habría participado en la instalación de las plataformas, mientras que Pedro “N”, productor de eventos, intervino en su recepción y montaje, de acuerdo con las entrevistas recabadas por las autoridades.

Berenice y Miguel Ángel fallecieron durante la cobertura del AXE Ceremonia 2025. / X: @PandadelAmor20

¿Qué empresa fue vinculada por la muerte de Berenice?

En el caso del fallecimiento de la fotoperiodista Berenice, la vinculación a proceso recayó únicamente en la empresa encargada de administrar el Parque Bicentenario.

La Fiscalía explicó que esta compañía no suscribió el acuerdo reparatorio celebrado el 29 de mayo de 2026 entre los familiares de la víctima, las ocho personas físicas y las otras dos empresas investigadas.

Por este motivo, la empresa administradora del recinto también deberá enfrentar el proceso penal por su probable participación en el delito de homicidio culposo relacionado con la muerte de la fotoperiodista.

¿Cuáles son las medidas cautelares para los imputados?

Como parte de la resolución judicial, las siete personas físicas deberán presentarse cada dos meses ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Además, tendrán prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas. En el caso de las tres empresas vinculadas a proceso, el juez estableció un plazo de cinco días hábiles para presentar las garantías económicas de 500 mil pesos impuestas previamente a cada compañía.