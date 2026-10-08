Reconoció que reaccionó a partir de comentarios que recibió en redes sociales / Especial

La actriz Aclaró que nunca vio el supuesto video en el que el creador de contenido habría hablado sobre ella

La polémica que involucró a Arantza Ruiz y Ese Pérez después de la final de La Casa de los Famosos México dio un giro inesperado. Luego de que el creador de contenido fuera señalado por supuestamente haber realizado comentarios ofensivos contra la actriz, Arantza decidió retractarse, reconocer que reaccionó sin haber visto el video que originó las acusaciones y ofrecerle públicamente una disculpa.

El conflicto tomó fuerza después de que Cynthia Klitbo señalara que Ese Pérez habría llamado “prostitu**” a Arantza debido al atuendo que utilizó durante la última fiesta del reality. La versión surgió a partir de mensajes difundidos por seguidores en X, antes Twitter, y provocó una ola de críticas contra el influencer, aunque posteriormente la propia Arantza reconoció que ella nunca vio directamente el supuesto material en el que se habría realizado el comentario.

Ese Pérez y Cynthia Klitbo terminaron mal hasta el final de La Casa de los Famosos / Especial

¿Qué pasó entre Arantza Ruiz y Ese Pérez?

La controversia comenzó durante la etapa final de La Casa de los Famosos México, cuando empezaron a circular publicaciones de usuarios que señalaban a Ese Pérez, cuyo nombre es Jesús Ángel Pérez, por supuestamente haber realizado comentarios contra Arantza. Cynthia Klitbo retomó estos señalamientos y salió en defensa de quien fuera su compañera dentro del reality.

La situación creció rápidamente en redes sociales y Arantza reaccionó afectada por lo que sus propios seguidores comenzaron a contarle. Sin embargo, con el paso de los días, la actriz aclaró que no había visto el video que supuestamente comprobaba las declaraciones atribuidas al creador de contenido, sino que su reacción se produjo a partir de lo que estaba leyendo.

Arantza pidió perdón a Ese Pérez al dejarse llevar por un chisme es redes sociales / Especial

Arantza Ruiz pide disculpas a Ese Pérez

La actriz no intentó justificar su reacción y aceptó públicamente que cometió un error al dar por cierta una versión que ella misma no había comprobado. Además, deslindó a Ese Pérez de la manera en la que la información comenzó a circular entre seguidores del programa.

“Que oso. Fue absoluta y completamente mi estupidez humana, en donde yo leí cosas, me lo tomé muy personal… Lo siento, me sentí mal, no es culpa de Ese Pérez que las cosas se digan de esa manera… Ese Pérez está bien padre, es un tipazo, nos habíamos llevado bien o no dentro de ‘La Casa’, pero eso no quiere decir que sea un creador de contenido que se merece su respeto”, dijo la actriz.

Con estas palabras, Arantza Ruiz ofreció directamente una disculpa a Ese Pérez y reconoció que su reacción estuvo basada en publicaciones y mensajes que recibió, no en un video que ella hubiera comprobado personalmente.

Ese Pérez descarta emprender acciones contra sus excompañeras del reality / Especial

Arantza Ruiz asegura que Ese Pérez “es un tipazo”

Más allá de pedir perdón, la actriz habló favorablemente del creador de contenido y recordó que ambos habían convivido durante La Casa de los Famosos México. Aunque reconoció que pudieron existir diferencias dentro del reality, sostuvo que eso no justifica los ataques que el influencer recibió después de que estallara la controversia.

Arantza incluso calificó a Ese Pérez como “un tipazo” y señaló que, independientemente de lo ocurrido durante el programa, considera que merece respeto como creador de contenido.

¿Qué dijo Ese Pérez sobre las acusaciones?

Ese Pérez también habló públicamente después de convertirse en blanco de críticas. Durante una transmisión en vivo, el influencer se refirió a las acusaciones y descartó la posibilidad de emprender acciones legales contra Cynthia Klitbo y Arantza Ruiz.

El creador de contenido señaló que no pretende llevar el enfrentamiento a otras instancias y dejó entrever que la propia conversación en redes sociales terminaría aclarando la situación.

“Todos tenemos cola que nos pisen y les vuelvo a repetir, si ahorita aquí afuera están viendo cómo está el rollo o cómo es la gente, ya no es mi tema, solita se está destapando la banda”, añadió.

De esta manera, Ese Pérez optó por no escalar legalmente la controversia, mientras que Arantza Ruiz terminó ofreciendo una disculpa pública y reconociendo que no contaba con elementos directos para sostener personalmente lo que se estaba diciendo sobre él.

¿Cynthia Klitbo inició la polémica?

Cynthia Klitbo tuvo una participación importante en la discusión al defender públicamente a Arantza después de conocer los señalamientos que circulaban en redes sociales. La actriz sostuvo que Ese Pérez había realizado un comentario ofensivo relacionado con el atuendo utilizado por Ruiz durante la última fiesta del reality.

Sin embargo, el origen de la versión estuvo en publicaciones realizadas por seguidores en redes sociales. Posteriormente, Arantza explicó que también conoció el supuesto comentario por esa vía y no porque hubiera presenciado directamente las declaraciones o visto el video en cuestión.