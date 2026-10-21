Un estudio internacional advierte que los nuevos casos de demencia podrían duplicarse en las próximas décadas

La demencia podría convertirse en uno de los mayores desafíos de salud pública en las próximas décadas, debido al envejecimiento de la población y al incremento previsto de nuevos diagnósticos. Un estudio internacional estima que para 2050 podrían registrarse 24.7 millones de nuevos casos al año, una situación que afectaría especialmente a las mujeres y a los habitantes de países con menores recursos económicos.

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La investigación, publicada el 12 de octubre de 2026 en la revista científica JAMA Neurology, fue encabezada por Ashleigh S. Vella, de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. El trabajo reunió información de 38 mil 418 personas de 18 países o territorios distribuidos en seis continentes, con el propósito de conocer la frecuencia con la que aparecen nuevos casos de demencia y las diferencias que existen entre distintos grupos de población.

¿Por qué las mujeres registran más casos de demencia que los hombres?

Uno de los principales hallazgos fue la mayor incidencia de demencia entre las mujeres, con una tasa ajustada por edad de 10.6 casos por cada mil personas-año en riesgo, mientras que en los hombres se registraron 8.6 casos. Aunque los resultados muestran una diferencia entre ambos sexos, los investigadores no establecieron una causa única que explique esta situación, por lo que es necesario continuar estudiando los factores relacionados con la aparición de esta condición.

Para obtener estos resultados, los especialistas recurrieron al Consorcio Internacional de Estudios de Cohortes de Memoria (COSMIC) y analizaron información de 22 estudios longitudinales. Durante el seguimiento se identificó que 3 mil un participantes desarrollaron demencia, a lo largo de 287 mil 632 personas-año en riesgo, lo que permitió establecer una incidencia general estandarizada por edad y sexo de 9.7 casos por cada mil personas-año.

El envejecimiento de la población mundial representa uno de los principales desafíos para la atención de personas con demencia./ Pixabay

Países con menos recursos enfrentarían mayores dificultades

Las diferencias económicas también quedaron reflejadas en los resultados, pues los países de ingresos bajos y medianos presentaron una incidencia de 13.6 casos por cada mil personas-año, frente a los 8.3 registrados en países de ingresos altos. Esta situación preocupa por las limitaciones que enfrentan algunas naciones para ofrecer diagnósticos oportunos, tratamientos y servicios de atención a personas con deterioro cognitivo.

Al respecto, Liron Sinvani, del Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable y los Institutos Feinstein de Investigación Médica, en Nueva York, advirtió sobre las consecuencias que podría tener el aumento de casos en regiones con infraestructura sanitaria limitada.

“El otro grupo que está impulsando esto son los países de ingresos bajos y medianos que enfrentan esta carga desproporcionada”, señaló la especialista. También agregó: “Los países que tienen menos recursos para el diagnóstico, tratamiento y cuidado son los que van a enfrentar esta enorme ola de casos de demencia. Y tienen una infraestructura muy limitada para responder”.

Los investigadores también calcularon el posible comportamiento de la enfermedad durante las próximas décadas, tomando como referencia las tasas actuales de incidencia por edad y sexo y las proyecciones de población para 2050. Bajo el supuesto de que estas tasas se mantengan constantes, estimaron 24.7 millones de nuevos casos durante ese año, una cifra que refleja la importancia de prepararse ante el crecimiento de la población adulta mayor.