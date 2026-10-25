El festival de cine fantástico y de horror se realizará del 29 de octubre al 8 de noviembre, con películas de 20 países, funciones especiales y una selección de producciones mexicanas

Los amantes del terror tendrán una nueva cita en la Ciudad de México con el regreso del Mórbido Film Fest 2026, que presentará una programación de películas de horror, fantasía y ciencia ficción, además de documentales y clásicos del género. El encuentro se llevará a cabo del 29 de octubre al 8 de noviembre, con funciones en salas de cine, museos y espacios culturales.

Esta edición reunirá 40 largometrajes y 81 cortometrajes de 20 países, con 11 títulos mexicanos dentro de la competencia y las actividades especiales. La programación también incluirá películas reconocidas en festivales internacionales, estrenos nacionales y proyecciones para quienes buscan descubrir nuevas propuestas del cine de terror.

The Devils, de Ken Russell, llegará en una versión restaurada en 4K y sin cortes./Especial

¿Dónde será el Mórbido Film Fest 2026?

El festival tendrá presencia en distintas sedes de la capital, entre ellas Cineteca Chapultepec, Cinépolis Diana, Cinemanía, Cine Tonalá, Casa del Lago UNAM y el Centro de Cultura Digital.

La programación también llegará al Museo Nacional de Antropología, el Goethe-Institut Mexiko y la Universidad Iberoamericana. Cada espacio contará con funciones y actividades específicas, por lo que se recomienda consultar la cartelera antes de asistir.

Casa del Lago UNAM tendrá actividades y proyecciones dirigidas a las infancias./Especial

Estas películas mexicanas forman parte de la selección

Entre las producciones nacionales destaca Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano, que inaugurará el festival en la Cineteca Chapultepec. La historia sigue a una mujer que, después de perder a su hijo en un incendio, comienza a ser acechada por una entidad que adopta la apariencia del niño.

Otra de las películas que forman parte de la selección es Sacrificios, de Mauricio Chernovetzky, que tendrá su estreno nacional en el Museo Nacional de Antropología. La cinta mezcla el duelo familiar con elementos de la mitología mexica y la figura de Mictlantecuhtli.

La lista también incluye El Diablo Sabe tu Nombre, Quince, Grandes Hits y Mi amigo el Sol. Asimismo, se presentarán El Infinito, de Fabián Archondo, y Roto, de Paco Álvarez, como proyectos en proceso.

En la sección de animación estarán Un disfraz para Nicolás, Un reino para todos nosotros y Roy del Espacio, esta última una producción mexicana de 1983 que también forma parte de la sección de clásicos.

Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano, será la película inaugural del festival./@MORBIDO

Terror internacional y películas clásicas en pantalla grande

La selección internacional incluye Bad Lieutenant: Tokyo, del cineasta japonés Takashi Miike, mientras que la sección Mórbido Classics presentará una versión restaurada en 4K y sin cortes de The Devils (1971), dirigida por Ken Russell.

También se proyectará Das Experiment (2001), de Oliver Hirschbiegel, el programa documental incluirá Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern, sobre la trayectoria del actor; Zé do Caixão, acerca del cineasta brasileño José Mojica Marins, y Guía paranormal de la Costa Brava, que sigue a la escritora Mariana Enríquez en un recorrido por historias de fantasmas y supersticiones.