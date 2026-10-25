¿La gasolina más cara del mundo? Así se ubica México en el ranking internacional

Hong Kong encabeza la lista de países con el combustible más costoso, mientras México mantiene un precio menor al de varias naciones europeas y latinoamericanas

El precio de la gasolina varía considerablemente entre países. De acuerdo con datos de GlobalPetrolPrices publicados en octubre de 2026, el costo por litro en México ronda los 1.54 dólares, una cifra que permite comparar el gasto de los automovilistas mexicanos con el de otras partes del mundo.

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Factores como los impuestos, los subsidios y las políticas energéticas influyen en estas diferencias. El ranking muestra desde mercados donde llenar el tanque representa un gasto elevado hasta países que mantienen precios considerablemente bajos.

México aparece en el comparativo internacional de precios de gasolina./@pixabay

¿Qué lugar ocupa México frente a otros países?

En América Latina, Uruguay destaca por tener uno de los combustibles más caros, con 2.25 dólares por litro, seguido de Perú, con 1.69 dólares. México se encuentra por debajo de ambos, pero supera los precios registrados en Colombia, Paraguay y Brasil.

Las diferencias también se observan en otros mercados de la región. Bolivia y Ecuador aparecen entre los países con tarifas más bajas, con alrededor de 0.60 y 0.84 dólares por litro, respectivamente.

El costo del combustible varía según las políticas de cada país./@pixabay

Hong Kong encabeza la lista de gasolina más cara

A nivel mundial, Hong Kong ocupa el primer lugar, con 4.424 dólares por litro. Enseguida aparecen Malawi, con 3.226 dólares, y Noruega, con 3.123 dólares. Dinamarca y Países Bajos también figuran entre los mercados con precios más elevados.