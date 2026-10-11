La réferi de 29 años marcó un hito sin precedentes para el arbitraje femenino en el futbol argentino

Ariadna Palacios escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia de Argentina al convertirse este sábado en la primera mujer en dirigir como jueza principal un partido de la Primera B Metropolitana. A sus 29 años, la réferi estuvo al frente del empate 2-2 entre Ituzaingó y Argentino de Quilmes por la fecha 39 del campeonato, consolidando un ascenso meteórico que comenzó en el futbol femenino, las divisiones juveniles del Torneo Proyección y las categorías de ascenso del balompié masculino.

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Palacios estuvo acompañada en su debut por los asistentes Matías Noli y Tomás Otero, además de Mauro Trinidad como cuarto árbitro. En el plano deportivo, Martiniano Compagnucci y Facundo Lando adelantaron a la visita, mientras que Alcides Miranda Moreira e Iván Regules firmaron la remontada para sellar la igualdad definitiva.

La trayectoria de Ariadna Palacios

El hito alcanzado por Palacios es el resultado de una trayectoria constante en las canchas tras recibir designaciones estelares en el futbol femenil de Primera División dirigiendo cruces de alto perfil como un Boca vs Racing en 2024, así como galardones en los Premios Alumni que entrega la AFA.

Ariadna Palacios previo al duelo de Ituzaingó vs Argentino de Quilmes l CAPTURA

La jueza ya contaba con recorrido en el Torneo Promocional y la Primera C en funciones de réferi central, además de desempeñarse como asistente y cuarta árbitra. En agosto de 2025, también dirigió en la categoría Reserva el triunfo de Godoy Cruz 2-0 ante Vélez.

Aunque la presencia femenina en el arbitraje nacional cuenta con antecedentes desde marzo del 2000, cuando Florencia Romano encabezó la primera terna 100% femenina en un duelo preliminar entre Atlanta y Argentino de Quilmes.

Ariadna Palacios, arbitra argentina l CAPTURA