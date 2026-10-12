El cuadro cule buscará seguir con su gran ritmo en el arranque de la temporada en Champions League

El encuentro entre Galatasaray y Barcelona se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2026 a las 13:00. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO y FOX.

Los dirigidos por Hansi Flick han empezado de una forma impresionante la temporada 2026/27, donde marchan con paso perfecto de lo que llevan en LaLiga y de conseguir una convincente victoria ante el Feyenoord.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

El Barcelona llega a este encuentro después de mantener una racha perfecta de victorias y goleadas ante los equipos en LaLiga, además de contar con un aplastante triunfo ante el Feyenoord en su debut en la Champions League.

Los cules llegan a este encuentro con la baja de Raphinha, pero con Lamine Yamal en estado ‘Balón de Oro'; la ausencia del brasileño no se hizo sentir ante el Getafe, por lo que se espera que los dirigidos por Flick consigan el triunfo.

Barcelona celebra gol ante Getafe en la J8 de la LaLiga | AP

Por su parte, Galatasaray llega a este encuentro de la misma forma: Siendo líderes de su liga, pero no tan contundentes como los blaugranas, incluso perdiendo en su debut en la Champions ante el Sporting de Lisboa.

Los Aslanlar llegan a este partido con esperanza de hacer pesar su casa, siendo una de las más imponentes de toda Europa, pero enfrente su rival no será nada sencillo.

Este será un partido muy importante para ambos, ya que de conseguir el triunfo estarían estableciendo el camino hacia el título europeo.

Galatasaray tras quedar campeón de la Superlig de Turquía | AP

¿Dónde ver Galatasaray vs. Barcelona?

El encuentro entre Galatasaray y Barcelona se llevará a cabo el próximo 13 de octubre de 2026 a las 13:00 en el Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Champions League; encuentro que se podrá disfrutar por HBO y FOX.