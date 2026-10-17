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Sigue al Real Betis vs Barcelona en vivo

LaLigaEstadio La Cartuja de Sevilla
Real BetisReal Betis
EN VIVO
0-1
1ª mitad
BarcelonaBarcelona
ResumenCobertura En Vivo

Betis vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 9

Betis vs Barcelona EN VIVO LaLiga Jornada 9
Emiliano Cárdenas
09:21 - 17 de octubre de 2026

Actualizado a 10:41 - 17 de octubre de 2026

La Cartuja recibe uno de los duelos más relevantes de la novena jornada de LaLiga este fin de semana

Filtrar por:

10Gol
Escudo del equipo
0-1

GOOOOOL - marca Lamine Yamal

¡G O O O O O O L! - ¡Marca Lamine Yamal!

7'

El Barcelona sigue llegando al arco rival, pero el Betis se encuentra muy bien plantado en el terreno de juego,

3'

El Barcelona ya empezó a tener sus primeros acercamientos al arco del Betis.

Real Betis

Arranca el partido.

El Betis tiene el balón.

Real Betis
Real Betis

Real Betis saca, y da comienzo el partido.

Real Betis

El árbitro da inicio al encuentro.

¡Hola a todas y todos!

El partido está a punto de empezar; ambos equipos salen al terreno de juego.

Rodri calentando previo a enfrentar al Betis en LaLiga | x:@Barcelona
Rodri calentando previo a enfrentar al Betis en LaLiga | x:@Barcelona

Barcelona sale a calentar.

Joan García saliendo a calentar para enfrentar al Betis | x:@Barcelona
Joan García saliendo a calentar para enfrentar al Betis | x:@Barcelona

Joan García calentando para enfrentar a Betis.

¿Dónde ver el juego de Betis vs. Barcelona?

  • Fecha: Sábado 17 de octubre

  • Sede: Estadio de La Cartuja

  • Horario: 10:30 AM (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Sky Sports: Sky (por confirmar), Izzi (canal 522)

El once con el que el Betis enfrentará al Barcelona.

 Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Llorente, Valentín Gómez, Fran García, Marc Roca, Dani Ceballos, Facundo Bernal, Lo Celso, Abde Ezzalzoulli y Cucho Hernández. 

El Betis presenta varios cambios en su alineación habitual.

Isco, Antony y Fidalgo a la banca.


El once inicial que mandará el Barcelona al terreno de juego.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi, Gabriel Jesus.

Más datos sobre el partido.

¿Cómo llegan ambos equipos?

El Real Betis es el tercer lugar de la tabla con 19 puntos, empatado con Atlético de Madrid, pero con una diferencia de goles menor a la de los Colchoneros; por su parte, el Barcelona es el líder invicto de LaLiga con 24 puntos hasta el momento, buscando seguir con dicha perfección si es que ganan en La Cartuja.

En cuanto a sus últimos partidos de liga, el Barça, como ya se ha mencionado no ha perdido ningún punto, siendo sus victorias más recientes un 3-0 ante Getafe, un 1-3 ante Sevilla y un 7-2 en contra de un recién ascendido como Racing de Santander. Para el equipo rival también hay una racha invicta, pero de manera un tanto diferente, pues vienen de una victoria 5-2 ante Osasuna, un empate a uno ante Deportivo La Coruña y otra victoria por la mínima ante Getafe.

De los últimos cinco partidos entre ambos, tres han terminado en victoria para el Barcelona, mientras que otros dos han sido empates, siendo uno de los resultados más contundentes de todos ellos un 5-2 a favor de los blaugranas, quienes entonces vienen con una buena inercia positiva.


Raphinha listo para volver a la acción con el Barcelona.

Barcelona, el único equipo invicto en esta temporada dentro de LaLiga, se enfrenta al Betis de Álvaro Fidalgo este sábado en un duelo relevante de la Jornada 9, el cual podrá disfrutarse a través de los canales de Sky Sports, tanto del mismo Sky (canal por confirmarse) como en Izzi (522).

El cuadro verdiblanco para nada ha tenido un mal inicio de temporada, pues por ahora entran como tercer lugar de la competencia y, en dado caso de ganarle a los culés, se pondrían a tan solo tres puntos de poder alcanzarlos en la tabla general de este año futbolístico.