Jim Nantz se vio involucrado en un momento chusco pero lamentable a la vez durante el Raiders vs Bills

La transmisión del duelo entre los Buffalo Bills y Las Vegas Raiders dejó una escena tan inesperada como divertida, luego de que el reconocido narrador Jim Nantz aparentemente se lastimara la muñeca al intentar demostrar una técnica defensiva de la NFL junto al exjugador J.J. Watt.

El incidente ocurrió durante la primera mitad del encuentro y rápidamente llamó la atención de los aficionados por la reacción del comentarista, quien terminó necesitando una bolsa de hielo.

¿Qué sucedió?

Todo comenzó cuando Watt, actual compañero de Nantz en las transmisiones de CBS y antiguo defensivo de los Houston Texans, explicó cómo los jugadores buscan provocar balones sueltos mediante el llamado “Peanut Punch”. Esta técnica consiste en golpear el ovoide para intentar desprenderlo de las manos del rival.

Durante la explicación, Watt mostró cómo algunos corredores intentan proteger mejor el balón sujetando con firmeza la muñeca del brazo que lo transporta. Para ilustrar el funcionamiento de esta estrategia, el exdefensivo sostuvo el ovoide y animó a su compañero a lanzar un golpe con toda su fuerza para comprobar si podía desprenderlo.

Partidazo entre Bills y Raiders con victoria para Buffalo | AP

El daño en la muñeca

Nantz aceptó el reto y, después de preguntar si hablaba en serio, se preparó para ejecutar el movimiento. El experimentado narrador conectó un golpe contundente contra el balón, pero el resultado no fue el esperado: el ovoide permaneció en las manos de Watt y el comentarista terminó resentido por el impacto en su muñeca.

La reacción de ambos provocó risas en la cabina. “No pensé que fueras a golpear tan fuerte”, comentó Watt, sorprendido por la intensidad del movimiento. Nantz, por su parte, expresó entre bromas: “Tengo la muñeca rota”.

Jim Nantz con la muñeca lastimada | CAPTURA DE PANTALLA

La secuencia quedó interrumpida cuando la señal volvió al emparrillado, por lo que los espectadores no pudieron seguir de inmediato lo que ocurría en la cabina. Sin embargo, cuando la transmisión regresó después del descanso del medio tiempo, las cámaras mostraron a Nantz con una bolsa de hielo colocada sobre la muñeca.