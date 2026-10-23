F1 2026: ¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos?

El mexicano llega a Austin para una carrera importante para Cadillac, escudería estadounidense

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca de su fin, pero primero tendrá una seguidilla de carreras en el continente americano. La primera será en el Gran Premio de Estados Unidos, compromiso importante para Cadillac que buscará una actuación decente con Sergio 'Checo' Pérez, quien tiene un buen historia en este escenario.

En 12 participaciones, el mexicano sumó puntos diez veces; en las que no sumó fue en 2012, la primera vez que corrió en el Circuito de las Américas con Sauber, y en 2014, cuando abandonó por daños por accidente. En todas las demás finalizó en el Top 10, con una épica remontada en 2019, cuando pasó de la P20 al décimo lugar.

Por otra parte, Checo solo subió ha subido en una ocasión al podio en Austin, en su primera temporada con Red Bull. En 2021, el tapatío largó desde el tercer lugar y finalizó en el mismo puesto. Tras ello logró dos cuartos lugares consecutivos mientras que en 2024, en medio de su mala campaña, de todas formas finalizó en el séptimo lugar.

TEMPORADA ESCUDERÍA POSICIÓN SALIDA POSICIÓN FINAL 2012 Sauber P15 P11 2013 McLaren P7 P7 2014 Force India P11 Abandono 2015 Force India P5 P5 2016 Force India P11 P8 2017 Force India P9 P8 2018 Force India P10 P8 2019 Racing Point P20 P10 2021 Red Bull P3 P3 2022 Red Bull P9 P4 2023 Red Bull P9 P4 2024 Red Bull P9 P7

Verstappen y Checo Pérez en el podio en el Gran Premio de Estados Unidos 2021 | RED BULL

Carrera importante para Checo Pérez y Cadillac

Si bien ya corrieron en Miami, la actividad de este domingo será especial para Cadillac por ser una escudería estadounidense y por el impacto mediático que esto podría tener. Desafortunadamente, parece difícil que la escudería se acerque al Top 10 para pelear por su primer punto, ya que el mismo Checo reconoció recientemente que han dado "pasos hacia atrás".

A pesar de ello, el piloto mexicano se mostró optimista en cuanto al desarrollo del auto, así como el progreso que han tenido en aspectos de las estrategias y las paradas en pits. Con ello en mente, superar la Q1 y terminar por arriba del P15 puede considerarse como un resultado decente para el equipo de TWG Motorsport.

Hamilton, Verstappen y Checo Pérez en el podio del Gran Premio de Estados Unidos 2021 | RED BULL

¿A qué hora ver el GP de Estados Unidos?

Toda la actividad del Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse por la señal de Sky Sports, en específico en el canal 580 en el servidor de Izzi. Las sesiones comenzará el viernes 23 con dos sesiones de Prácticas Libres, con la clasificación agendada el sábado 24 y la carrera principal el domingo 25.

VIERNES 23 DE OCTUBRE 11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 1 | Sky Sports 580

15:00-16:00 hrs | Prácticas Libres 2 | Sky Sports 580 SÁBADO 24 DE OCTUBRE 11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 3 | Sky Sports 580

15:00-16:00 hrs | Clasificación | Sky Sports 580 DOMINGO 25 DE OCTUBRE 14:00 hrs | Carrera Principal | Sky Sports 580