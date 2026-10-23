La Temporada 2026 de la Fórmula 1 está cerca de su fin, pero primero tendrá una seguidilla de carreras en el continente americano. La primera será en el Gran Premio de Estados Unidos, compromiso importante para Cadillac que buscará una actuación decente con Sergio 'Checo' Pérez, quien tiene un buen historia en este escenario.
En 12 participaciones, el mexicano sumó puntos diez veces; en las que no sumó fue en 2012, la primera vez que corrió en el Circuito de las Américas con Sauber, y en 2014, cuando abandonó por daños por accidente. En todas las demás finalizó en el Top 10, con una épica remontada en 2019, cuando pasó de la P20 al décimo lugar.
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Por otra parte, Checo solo subió ha subido en una ocasión al podio en Austin, en su primera temporada con Red Bull. En 2021, el tapatío largó desde el tercer lugar y finalizó en el mismo puesto. Tras ello logró dos cuartos lugares consecutivos mientras que en 2024, en medio de su mala campaña, de todas formas finalizó en el séptimo lugar.
TEMPORADA
ESCUDERÍA
POSICIÓN SALIDA
POSICIÓN FINAL
2012
Sauber
P15
P11
2013
McLaren
P7
P7
2014
Force India
P11
Abandono
2015
Force India
P5
P5
2016
Force India
P11
P8
2017
Force India
P9
P8
2018
Force India
P10
P8
2019
Racing Point
P20
P10
2021
Red Bull
P3
P3
2022
Red Bull
P9
P4
2023
Red Bull
P9
P4
2024
Red Bull
P9
P7
Carrera importante para Checo Pérez y Cadillac
Si bien ya corrieron en Miami, la actividad de este domingo será especial para Cadillac por ser una escudería estadounidense y por el impacto mediático que esto podría tener. Desafortunadamente, parece difícil que la escudería se acerque al Top 10 para pelear por su primer punto, ya que el mismo Checo reconoció recientemente que han dado "pasos hacia atrás".
A pesar de ello, el piloto mexicano se mostró optimista en cuanto al desarrollo del auto, así como el progreso que han tenido en aspectos de las estrategias y las paradas en pits. Con ello en mente, superar la Q1 y terminar por arriba del P15 puede considerarse como un resultado decente para el equipo de TWG Motorsport.
¿A qué hora ver el GP de Estados Unidos?
Toda la actividad del Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse por la señal de Sky Sports, en específico en el canal 580 en el servidor de Izzi. Las sesiones comenzará el viernes 23 con dos sesiones de Prácticas Libres, con la clasificación agendada el sábado 24 y la carrera principal el domingo 25.
VIERNES 23 DE OCTUBRE
11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 1 | Sky Sports 580
15:00-16:00 hrs | Prácticas Libres 2 | Sky Sports 580
SÁBADO 24 DE OCTUBRE
11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 3 | Sky Sports 580
15:00-16:00 hrs | Clasificación | Sky Sports 580
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
14:00 hrs | Carrera Principal | Sky Sports 580