El mexicano no tuvo la mejor de las actuaciones en la última prueba previo a la clasificación

Lewis Hamilton se quedó con el mejor tiempo de la tercera y última sesión de Prácticas Libres del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1, luego de imponer un registro de 1:34.893 en el Circuito de las Américas (COTA). El piloto de Ferrari encabezó una sesión marcada por la intensa competencia y la eliminación de varias vueltas por exceder los límites de pista, mientras que Sergio 'Checo' Pérez tuvo una jornada complicada con Cadillac y terminó en la posición 21.

El siete veces campeón del mundo consiguió superar a Max Verstappen y Charles Leclerc, quienes también mostraron un ritmo competitivo durante la última sesión de entrenamientos en Austin. Ferrari confirmó su buen desempeño en territorio estadounidense, después de que el piloto monegasco dominara las dos primeras prácticas del viernes, perfilándose como uno de los principales candidatos para conseguir la pole position.

Lando Norris, piloto de McLaren, en el GP de Estados Unidos | AP

Ferrari toma ventaja sobre Red Bull y Mercedes rumbo a la clasificación

La actividad en el Circuito de las Américas comenzó con poca presencia de monoplazas durante los primeros diez minutos. Checo Pérez y Franco Colapinto fueron de los primeros pilotos en salir a pista, utilizando neumáticos duros y medios, respectivamente. Posteriormente, Pierre Gasly estableció una de las primeras referencias competitivas al detener el cronómetro en 1:37.592 con su Alpine.

Conforme avanzaron los minutos, los principales protagonistas comenzaron a mejorar sus registros. Max Verstappen consiguió una vuelta de 1:35.702 con neumáticos medios, mientras que Oscar Piastri, Lando Norris, Liam Lawson y Kimi Antonelli también se involucraron en la pelea por los primeros lugares, anticipando una clasificación sumamente disputada en el Gran Premio de Estados Unidos.

La definición llegó en los minutos finales, cuando los pilotos utilizaron neumáticos blandos para buscar sus mejores tiempos. Charles Leclerc logró marcar 1:34.810, registro que habría sido suficiente para liderar la sesión; sin embargo, su vuelta fue anulada por exceder los límites de pista. Esta situación permitió que Lewis Hamilton conservara el primer puesto con 1:34.893, en una tanda donde Antonelli también sufrió la eliminación de uno de sus registros.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, en el Gran Premio de Estados Unidos | AP

¿Cómo le fue a Checo Pérez en la última práctica del GP de Estados Unidos 2026?

Mientras Ferrari, Red Bull y Mercedes peleaban por los primeros puestos, Checo Pérez volvió a sufrir con el rendimiento de Cadillac. El piloto mexicano llegó a colocarse momentáneamente en la primera posición durante los compases iniciales, aunque perdió terreno conforme sus rivales comenzaron a registrar vueltas más rápidas. Pese a completar su programa de trabajo con neumáticos duros, el tapatío no consiguió abandonar la parte baja de la clasificación y terminó en el lugar 21.

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto consiguió una actuación más favorable con Alpine, al finalizar en la decimoquinta posición. El sudamericano inició su participación con neumáticos medios y posteriormente trabajó en mejorar sus registros, logrando superar a varios competidores en una sesión que dejó diferencias importantes entre los equipos de la parrilla.