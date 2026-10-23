Max Verstappen en el Gran Premio de Estados Unidos en la Temporada 2025 | RED BULL

La categoría regresa al continente americano para un vibrante cierre de temporada y Antonelli podría coronarse

¿Habrá campeón o se prolongará el drama? La Fórmula 1 llega al continente americano y podría haber nuevo monarca: Andrea Kimi Antonelli. El italiano tiene una amplia ventaja en el Campeonato de Pilotos y, si se dan los resultados, puede coronarse en el Gran Premio de Estados Unidos, mismo que podrá seguirse por Sky Sports del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

El joven piloto de Mercedes tiene una ventaja de 102 puntos sobre su compañero de equipo, George Russell, quien puede retrasar la coronación de Antonelli al menos una carrera más. No obstante, si el italiano gana en Austin y el británico queda a 23 puntos, la temporada quedará prácticamente definida.

Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc y hasta Lando Norris pueden evitar la coronación de Antonelli en Estados Unidos. Pero por ahora, el principal opositor del piloto de 20 años sigue siendo su coequipero y por ende el título de Kimi dependerá mucho de lo que haga o deje de hacer el británico de 28 años.

Andrea Kimi Antonelli en el podio del Gran Premio de Singapur | AP

Verstappen se aferra a la esperanza en Austin

Con dos victorias consecutivas, en Bahréin y Singapur (donde también ganó la sprint), y con cinco podios al hilo (tercero en Italia y segundo en España y Azerbaiyán), Verstappen nuevamente tuvo un resurgir épico que le mantiene con esperanza de recuperar su corona. No obstante, para lograrlo, necesita que Antonelli no vuelva a ganar en las seis carreras restantes.

El piloto de Red Bull se impuso el año pasado en el Circuito de las Américas y con cuatro triunfos es el tercero más ganador en este escenario, por detrás de los cinco de Michael Schumacher y los seis de Lewis Hamilton. Con ese antecedente buscará extender su racha positiva y mantener viva la esperanza de darle otro Campeonato de Pilotos a los de Milton Keynes.

Verstappen, Antonelli y Leclerc en el podio del Gran Premio de Singapur 2026 | AP

¿A qué hora ver el GP de Estados Unidos?

Toda la actividad del Gran Premio de Estados Unidos podrá seguirse por la señal de Sky Sports, en específico en el canal 580 en el servidor de Izzi. Las sesiones comenzará el viernes 23 con dos sesiones de Prácticas Libres, con la clasificación agendada el sábado 24 y la carrera principal el domingo 25.

VIERNES 23 DE OCTUBRE 11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 1 | Sky Sports 580

15:00-16:00 hrs | Prácticas Libres 2 | Sky Sports 580 SÁBADO 24 DE OCTUBRE 11:30-12:30 hrs | Prácticas Libres 3 | Sky Sports 580

15:00-16:00 hrs | Clasificación | Sky Sports 580 DOMINGO 25 DE OCTUBRE 14:00 hrs | Carrera Principal | Sky Sports 580