VIDEO: El contundente mensaje de Franco Colapinto para sus fans ante mensajes de odio en redes

El argentino se ha visto en medio de la polémica a raíz de su choque con Gasly y Norris en Azerbaiyán

Franco Colapinto ha pedido a sus seguidores que pongan fin a las campañas en redes sociales contra otros pilotos y contra el personal de su equipo Alpine, afirmando que están frenando su carrera en la Fórmula 1.

Desde el debut del piloto argentino en la F1 en 2024, los aficionados han enviado comentarios negativos, y a veces abusivos, en redes sociales a pilotos que chocaron contra él en la pista, incluyendo al campeón Lando Norris y a los comisarios de carrera de la FIA que sancionaron a Colapinto.

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Alpine también intervino este año para condenar el abuso online y negar las afirmaciones de que intentaba “sabotear” a Colapinto para favorecer a su compañero Pierre Gasly.

“Hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando, atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, mecánicos, ingenieros, gente con la que trabajo día a día", expresó Colapinto. "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí ni a mi futuro”.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur | AP

Colapinto se convirtió en el primer piloto de Argentina —un país apasionado por el automovilismo— en la F1 en 23 años cuando debutó con Williams en 2024.

“Tenemos que cambiar todos juntos y mejorar como sociedad. Para ayudarme a tener la mejor performance y conseguir mis sueños, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos", imploró Colapinto. “Siempre voy a ser un agradecido, me siento un afortunado de todo el apoyo que me dan y de cómo me ayudan a ir por más siempre”.

Pasó a Alpine al año siguiente, inicialmente como piloto de reserva, y luego ascendió cuando el equipo despidió a Jack Doohan, quien más tarde se quejó de que había recibido amenazas de muerte por esa época.

Esta está siendo la temporada más exitosa de Colapinto: 12º en la clasificación y logró el mejor resultado de su carrera, un sexto puesto. Alpine confirmó en agosto la ampliación de su contrato para la próxima temporada.