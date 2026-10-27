De la pista, a la cancha: entre leyendas mexicanas, Checo Pérez inicia la fiesta del GP de México

Checo Pérez presente en el evento: Dela pista a la cancha | AXEL FERNÁNDEZ

El piloto mexicano convivió con otros deportistas y fanáticos de cara a su carrera iniciada número 300 en la F1

Checo Pérez dio el banderazo de salida para el fin de semana del Gran Premio de México 2026 rodeado de grandes estrellas de la Liga MX y ex futbolistas mexicanos que marcaron una época en nuestro país.

¿Qué hizo Checo Pérez en la cancha de futbol?

Acompañado de jugadores de Cruz Azul, Pumas y León de la Liga MX, así como figuras de América y también de La Fiera de la rama femenil, el piloto de Cadillac protagonizó la edición 2026 de la cascarita 'De la pista, a la cancha', disputada en Plaza Carso.

Jana Gutiérrez, de América, Rodolfo Rotondi, quien fungió como DT, Alan Mozo y Gonzalo Piovi, de La Máquina, Adalberto Carrasquilla y Keylor Navas, igual como entrenador, por parte de Pumas, y Juan Pablo Domínguez y Sebastián Vegas, de León, fueron algunos de lo participantes en el mini partido, que tuvo como estrella a Checo Pérez.

Checo Pérez abraza a Conejo Pérez ante la mirada de Arturo Elías Ayub | AXEL FERNÁNDEZ

Leyendas y luchadores también jugaron con Checo

No solo figuras actuales del balompié mexicano deleitaron a los asistentes al evento organizado por Escudería Telmex, también lo hicieron grandes leyendas como Jorge Campos, Luis 'Matador' Hernández y Óscar Pérez, además de Félix Fernández.

Y como cereza en el pastel, La Parka y Mr. Iguana, luchadores de AAA se dieron tiempo de cambiar de deporte para patear el balón, aunque terminaron enfrascados en una pelea al puro estilo de la lucha libre mexicana.

¿Quién ganó el partido de Checo Pérez?

Desafortunadamente para el piloto mexicano de Cadillac, el encuentro se lo llevó el equipo contrario, vestidos de negro, liderado por el dos veces mundialista Conejo Pérez, el goleador tricolor de Francia 1998, Matador Hernández, y Jana Gutiérrez, por un apretado marcador de 6-5.