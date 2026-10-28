El mexicano suma 15 combates ante boxeadores que llegaron sin derrotas, con un balance de 11 victorias, un empate y tres descalabros

Saúl “Canelo” Álvarez volverá a medirse con un rival invicto cuando enfrente a Christian Mbilli, campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El mexicano tiene experiencia ante púgiles que llegan sin conocer la derrota, aunque tres de esos enfrentamientos terminaron con un resultado adverso.

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El historial del mexicano contempla 15 peleas ante boxeadores invictos, con un balance de 11 triunfos, dos derrotas y un empate. La próxima cita representará una nueva oportunidad para demostrar que su experiencia puede marcar diferencia ante un oponente que no ha perdido.

Floyd Mayweather, Bivol y Crawford, las derrotas de Canelo ante invictos

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

A lo largo de su trayectoria, Álvarez ha enfrentado a figuras que llegaron con registros impecables, como Floyd Mayweather Jr., Dmitrii Bivol y Terence Crawford. Los tres consiguieron derrotarlo por decisión, aunque en distintas etapas de su carrera y bajo circunstancias diferentes.

La derrota más reciente ocurrió ante Crawford en 2025, cuando el estadounidense se impuso por decisión unánime después de llegar al combate con una marca de 41-0. Antes, Bivol había superado al mexicano en 2022, mientras que Mayweather lo venció en 2013 por decisión mayoritaria.

Historial de Canelo ante rivales invictos

2008 Gabriel Martínez 17-0-1 | Retiro

2009 Euri González 17-0-1 | Nocaut

2013 Austin Trout 26-0 | Decisión unánime

2013 Floyd Mayweather Jr 44-0 | Decisión mayoritaria*

2016 Liam Smith 23-0-1 | Nocaut

2017 Gennady Golovkin 37-0 | Empate

2018 Gennady Golovkin 38-0-1 | Decisión mayoritaria

2020 Callum Smith 27-0 | Decisión unánime

2021 Billy Joe Saunders 30-0 | Retiro

2021 Caleb Plant 21-0 | Nocaut

2022 Dmitry Bivol 19-0 | Decisión unánime*

2024 Jaime Munguia 43-0 | Decisión unánime

2024 Edgar Berlanga 22-0 | Decisión unánime

2025 William Scull 23-0 | Decisión unánime

2025 Terence Crawford 41-0 | Decisión unánime* *Derrota

Christian Mbilli busca mantener su invicto ante Canelo Álvarez

Canelo ejercita el cuello durante un entrenamiento | IG Canelo

En contraste, el historial de Álvarez también incluye victorias de alto perfil frente a rivales que parecían imbatibles. Liam Smith, Gennadiy Golovkin, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, Jaime Munguía y Edgar Berlanga forman parte de la lista de oponentes que llegaron invictos y terminaron perdiendo ante el mexicano.