Jake Paul apunta a un posible regreso al ring en la víspera de Navidad

El youtuber convertido en boxeador volvería tras sufrir una fractura de mandíbula ante Anthony Joshua a finales de 2025

El regreso al ring por parte de Jake Paul está cada vez más cerca, después de sufrir una fractura de mandíbula ante Anthony Joshua a finales de 2025, y todo apunta a que será en la víspera de Navidad.

Uno de los posibles escenarios es Dubái, por lo que Nakisa Bidarian, confundador de Most Valuable Promotions con el streamer, se encuentra liderando las conversaciones con los oponentes para que se haga en la fecha estimada.

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¿Por qué en la víspera de Navidad?

“Es un momento en el que todos estamos en casa. Todo el mundo está más o menos centrado en su familia y en la comida, y normalmente están viendo repeticiones de programas malos o algún producto deportivo de segunda categoría si lo están emitiendo”, destacó en una entrevista con SunSport.

Pelea de Jake Paul y Anthony Joshua | AP

Nakisa Bidarian aseguró que la víspera de Navidad es un buen momento: “Así que es una ventana de tiempo excelente. Y lo mismo ocurre con lo que comentaste sobre la Nochebuena: Amazon, por primera vez este año, transmite un partido de la NFL en Nochebuena.”

“La clave está en captar la atención del consumidor para que vea tu contenido, así que cuanta más competencia haya por su atención, peor te irá”, catapultó previo al MVPW 7.

Jake Paul pierde contra Anthony Joshua | AP

¿Qué sucedió con Jake Paul?

Jake Paul no pelea desde finales de 2025 cuando cayó ante Anthony Joshua; en el sexto round Anthony Joshua conectó uno de los golpes más brutales de la pelea, impactando directamente la mandíbula de Paul y provocando un daño severo que terminó siendo definitivo.

Luego de terminar el combate, el youtuber tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó al quirófano debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el rostro.

Posteriormente, el propio boxeador mostró imágenes del estado de su mandíbula y su recuperación tuvo que prolongarse y todo está más que claro que se busca pactar un combate antes de que termine el 2026.