El Gran Campeón Mexicano vivió de manera especial el combate del Junior, pese a que terminó con una derrota ante el estadounidense en junio de 2025

Julio César Chávez recordó cómo vivió la pelea entre su hijo, Julio César Chávez Jr., y Jake Paul, celebrada el 28 de junio de 2025. Aunque el boxeador mexicano perdió por decisión unánime ante el estadounidense, su padre aseguró que verlo nuevamente arriba del ring representó una victoria por todo lo que había enfrentado durante los años anteriores.

En una entrevista con Luis Parra Podcast, el histórico pugilista mexicano habló sobre las emociones que experimentó al ver al Junior regresar al cuadrilátero después de una etapa complicada, marcada por sus problemas de adicción. Para el Gran Campeón Mexicano, el resultado del combate pasó a segundo plano frente a la oportunidad de ver a su hijo volver a competir.

Julio César Chávez consideró una victoria el regreso de su hijo al ring

El excampeón mundial explicó que observar a Chávez Jr. nuevamente en una pelea significó mucho para él, especialmente después de conocer las dificultades que su hijo atravesó durante años. Por ello, más allá de la derrota frente a Jake Paul, destacó el esfuerzo que representó volver a presentarse ante el público.

“Verlo arriba del ring, después de pasar un año tan complicado, de todo lo que vivió mi hijo, fue algo muy bonito. Verlo en el ring después de diez años de luchas y luchas contra su adicción, batallando. Todo el desmadre que traía y verlo arriba del ring fue una victoria”, expresó Julio César Chávez.

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. | AP

¿Cómo le fue a Chávez Jr. ante Jake Paul?

El combate entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul se celebró el 28 de junio de 2025 y terminó con victoria para el creador de contenido estadounidense por decisión unánime. El enfrentamiento generó expectativa por el regreso del mexicano y por la diferencia de trayectorias entre ambos dentro del boxeo.

Pese al resultado adverso, las palabras de Julio César Chávez reflejaron que, para él, aquella noche tuvo un significado que iba más allá de las tarjetas de los jueces. Ver a su hijo nuevamente en el cuadrilátero, después de sus problemas personales, fue motivo de satisfacción para el legendario boxeador mexicano.