El ex campeón mexicano reconoció el papel que desempeñó Sulaimán para motivarlo a internarse en una clínica y superar sus problemas de drogadicción

Julio César Chávez recordó uno de los momentos más importantes de su vida fuera del ring, gracias al apoyo que recibió de Don José Sulaimán, expresidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien lo impulsó a buscar ayuda para superar sus problemas de drogadicción y los excesos que marcaron una etapa de su vida.

El Gran Campeón Mexicano destacó la intervención de Sulaimán, quien no solamente se preocupó por su trayectoria deportiva, sino también por su bienestar personal, en los últimos años de su vida.

“No me quiero morir sin verlo limpio"

Chávez reconoció que Don José Sulaimán fue una figura determinante para que tomara conciencia de la gravedad de sus adicciones y buscara ayuda.

José Sulaimán presidirá la junta extraordinaria del CMB | MEXSPORT

“Recuerdo las palabras que me dijo perfectamente, nunca se me va a olvidar. Me dijo: ‘Yo quiero verlo bien a usted. Usted no sabe lo que vale para México. No me quiero morir sin verlo limpio'”, recordó con especial emoción.

Esa frase marcó al histórico campeón y fue la que lo hizo dar el siguiente paso en si recuperación

Durante años, el excampeón mundial enfrentó problemas de drogadicción y alcohol. Pese a los éxitos que consiguió sobre el cuadrilátero, tuvo que afrontar una dura batalla personal para recuperar su vida.

Julio César Chávez y Fernando Arce durante el evento en Puebla | X: @armentapuebla_

Mauricio Sulaimán recordó el último encuentro de su padre y Chávez

Por su parte, Mauricio Sulaimán, actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo e hijo de Don José, recordó los últimos días de vida de su padre, cuando Chávez acudió a visitarlo, poco antes de su fallecimiento, ocurrido en enero de 2014.

“En los últimos días de vida de mi papá, Julio fue a visitarlo. Y cuando lo vio mi papá le dijo 'qué contento estoy de verlo tan bien", relató.

Julio César Chávez durante una clase masiva de box | IMAGO 7