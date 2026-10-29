Su último nocaut contundente llegó en 2018 ante Rocky Fielding, mientras que Mbilli presume una carrera de 30 peleas sin conocer la derrota por la vía rápida

Saúl 'Canelo' Álvarez afrontará este sábado un desafío que va más allá de conquistar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB): demostrar que todavía tiene el poder suficiente para terminar una pelea con un solo golpe.

El mexicano vuelve a los encordados ahora frente a Christian Mbilli, en quien tendrá una nueva oportunidad para reivindicar su pegada.

El tapatío llega con ciertas dudas en este rubor, pues sus últimas seis victorias se han producido por decisión unánime. Aunque ha mantenido su capacidad para imponerse a sus rivales, la ausencia de nocauts ha puesto el foco en una de las armas que marcaron parte de su trayectoria.

Canelo suelta un golpe contra Rocky Fielding | AP

Rocky Fielding, el último nocaut contundente de Canelo

Para encontrar la última exhibición de poder de Canelo hay que remontarse a diciembre de 2018, cuando enfrentó al británico Rocky Fielding. El mexicano terminó la pelea en el tercer round, de un combate pactado a 12 episodios.

Desde aquella noche, el mexicano volvió a conseguir triunfos por nocaut ante Sergey Kovalev, en noviembre de 2019, y Caleb Plant, en noviembre de 2021, pero ambos desenlaces llegaron en el undécimo asalto. En esas ocasiones, Canelo necesitó avanzar hasta la recta final para terminar con sus oponentes.

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

También destacan sus victorias ante Avni Yıldırım y Billy Joe Saunders, aunque fueron circunstancias distintas. El turco no salió a pelear para el cuarto asalto en 2021, mientras que el británico abandonó después del octavo episodio por una lesión en el rostro; ninguno de esos resultados fue un nocaut convencional.

Christian Mbilli, una prueba para recuperar su pegada

Canelo Álvarez busca recuperar uno de los títulos mundiales supermedios | @Canelo

Mbilli representa un reto especial porque el francés no ha sido noqueado en sus 30 presentaciones profesionales. Su resistencia pondrá a prueba la capacidad del mexicano para lastimar a un rival que ha construido su carrera sin conocer una derrota por la vía rápida.