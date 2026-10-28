Canelo Álvarez no le teme al escenario, "pelearé en el lugar que sea por un nuevo título mundial"

El mexicano aseguró que su objetivo es conquistar el cinturón supermedio del CMB ante Christian Mbilli, sin importar las circunstancias ni el sitio de la pelea

Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene claro que su prioridad es volver a conquistar un campeonato mundial y no le importa dónde tenga que hacerlo. A escasos días de enfrentarse a Christian Mbilli por el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano aseguró que está dispuesto a subir al ring donde sea con tal de conseguir su objetivo.

Podría interesarte Fórmula 1 Canelo Álvarez y Checo Pérez volverán a México pendiente del ring y la pista en un fin de semana

La función se mantiene en pie en Arabia Saudita, una región que se ha visto envuelta en tensiones y problemas bélicos, situación que alimentó los rumores sobre un posible cambio de fecha o de sede.

Sin embargo, el combate continúa programado en Medio Oriente y Canelo se concentra en la oportunidad de volver a la cima, sin importar las cosas externas.

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

“Yo vengo a pelear un campeonato del mundo, y haré lo que tenga que hacer para ganarlo. Voy a ir a donde sea y como tenga que ser. Al final de cuentas, si a mí no me dicen que no se puede, pues ya, aquí estamos. Mucha gente habla, puede decir y piensa que tiene la razón, y especula, pero pues qué puedes esperar”, declaró a Elías Quijada.

Canelo Álvarez destaca el campamento en España junto al equipo de Usyk

Para llegar en las mejores condiciones, el tapatío realizó una parte importante de su preparación en España, donde contó con las instalaciones y el respaldo del equipo de Oleksandr Usyk.

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo

El mexicano destacó la tecnología y las facilidades que encontró durante el campamento, además del apoyo recibido por su entrenador, Eddy Reynoso.

“Hicimos un gran campamento, obviamente nos hicieron el favor de prestarnos su gimnasio, todas las facilidades. Su equipo de acondicionamiento físico estuvo apoyándonos, todos estuvieron ahí apoyándonos mucho y apoyando a Eddy Reynoso. Estoy muy agradecido con todos y con Usyk, que los dejó participar conmigo”, explicó.

Canelo quiere pelear pronto, pero no se adelanta a lo que viene en 2027

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

Sobre los planes para 2027 y los rumores que lo vinculan con la posibilidad de disputar hasta tres peleas, el mexicano prefirió no comprometerse con un calendario. Su intención es concentrarse primero en Mbilli y después evaluar los siguientes pasos de su carrera.