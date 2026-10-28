Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene claro que su prioridad es volver a conquistar un campeonato mundial y no le importa dónde tenga que hacerlo. A escasos días de enfrentarse a Christian Mbilli por el título supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano aseguró que está dispuesto a subir al ring donde sea con tal de conseguir su objetivo.
Canelo Álvarez y Checo Pérez volverán a México pendiente del ring y la pista en un fin de semana
La función se mantiene en pie en Arabia Saudita, una región que se ha visto envuelta en tensiones y problemas bélicos, situación que alimentó los rumores sobre un posible cambio de fecha o de sede.
Sin embargo, el combate continúa programado en Medio Oriente y Canelo se concentra en la oportunidad de volver a la cima, sin importar las cosas externas.
“Yo vengo a pelear un campeonato del mundo, y haré lo que tenga que hacer para ganarlo. Voy a ir a donde sea y como tenga que ser. Al final de cuentas, si a mí no me dicen que no se puede, pues ya, aquí estamos. Mucha gente habla, puede decir y piensa que tiene la razón, y especula, pero pues qué puedes esperar”, declaró a Elías Quijada.
Canelo Álvarez destaca el campamento en España junto al equipo de Usyk
Para llegar en las mejores condiciones, el tapatío realizó una parte importante de su preparación en España, donde contó con las instalaciones y el respaldo del equipo de Oleksandr Usyk.
El mexicano destacó la tecnología y las facilidades que encontró durante el campamento, además del apoyo recibido por su entrenador, Eddy Reynoso.
“Hicimos un gran campamento, obviamente nos hicieron el favor de prestarnos su gimnasio, todas las facilidades. Su equipo de acondicionamiento físico estuvo apoyándonos, todos estuvieron ahí apoyándonos mucho y apoyando a Eddy Reynoso. Estoy muy agradecido con todos y con Usyk, que los dejó participar conmigo”, explicó.
Canelo quiere pelear pronto, pero no se adelanta a lo que viene en 2027
Sobre los planes para 2027 y los rumores que lo vinculan con la posibilidad de disputar hasta tres peleas, el mexicano prefirió no comprometerse con un calendario. Su intención es concentrarse primero en Mbilli y después evaluar los siguientes pasos de su carrera.
“La verdad es que ahorita estoy disfrutando mucho todo esto y quiero ir pelea por pelea. Después de esta pelea veremos qué es lo que sigue, pero lo que sí es que me gustaría pelear pronto”, señaló.