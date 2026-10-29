Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

La función está programada para este 31 de octubre, mientras crece la preocupación por las condiciones de seguridad en la sede del combate

La ciudad de Riad en Arabia Saudita, volvió a encender las alarmas por la amenaza de posibles ataques aéreos, una situación que aumenta la incertidumbre a escasos días de que Saúl 'Canelo' Álvarez enfrente al camerunés Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La alerta de emergencia llegó directamente a los teléfonos celulares de los habitantes de la capital saudí, con instrucciones para mantener la calma, permanecer en interiores o buscar un lugar seguro, lejos de puertas y ventanas, además de seguir las indicaciones de Protección Civil.

Riad lanza advertencia por amenaza aérea antes de la pelea de Canelo

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

La advertencia se produce en medio de la escalada del conflicto en la región y de los reportes sobre explosiones en territorio saudí.

El mensaje difundido a los ciudadanos dice, 'La ciudad de Riad se encuentra bajo una amenaza aérea hostil'. La instrucción también pidió evitar zonas de riesgo y atender las recomendaciones oficiales.

¿Está en riesgo la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

Hasta el momento, no se ha informado de una cancelación o cambio de sede del combate, previsto para este sábado 31 de octubre. Turki Alalshikh, promotor de la función, y Riyadh Season, plataforma que impulsa los grandes eventos de entretenimiento en Arabia Saudita, no han emitido un nuevo posicionamiento específico sobre esta última alerta.

Habrá que estar al pendiente en las próximas horas sobre algún pronunciamiento de los organizadores y si la tensión en la sede disminuye.

Canelo Álvarez se prepara para su siguiente compromiso en Arabia Saudita | IG Canelo