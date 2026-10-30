Saúl 'Canelo' Álvarez en el partido de México contra Inglaterra en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El boxeador mexicano afirmó que quiere despedirse en el nuevo estadio del Atlas en 2030

Saúl “Canelo” Álvarez tiene definido el escenario en el que desea poner fin a su carrera profesional. El boxeador mexicano pretende despedirse del cuadrilátero en el futuro estadio del Atlas, cuya inauguración está proyectada para 2030, por lo que contempla extender su trayectoria deportiva para coincidir con la apertura del inmueble en Guadalajara, Jalisco.

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Canelo presentó el nuevo Estadio de Atlas

Hay que recordar que, Canelo apareció en un video transmitido durante la presentación oficial del proyecto del nuevo estadio de los Rojinegros, equipo del que es aficionado. Durante dicho evento, el pugilista tapatío manifestó su interés llevar a cabo una pelea en la nueva casa del conjunto rojinegro, de hecho, el boxeador reveló su interés de inaugural el inmueble.

Ahora, sin embargo, tras una entrevista con Izquierdazo, el boxeador ha considerado modificar el calendario que anteriormente tenía contemplado para su retiro. En lugar de poner fin a su trayectoria alrededor de 2028, como se había planteado inicialmente, la nueva fecha le permitiría buscar una coincidencia entre su despedida y la apertura del recinto rojinegro.

Saúl Canelo Álvarez apoyando a Atlas en el estadio Jalisco | MEXSPORT

¿Su última pelea en la nueva casa de Atlas?

De acuerdo con el propio boxeador, Canelo Álvarez contemplaba finalizar su carrera alrededor de 2028. Sin embargo, la posibilidad de despedirse en el estadio del Atlas lo llevaría a prolongar su actividad hasta 2030, siempre con el objetivo de concretar su última función en el recinto.

La noticia también despeja las especulaciones sobre una posible despedida en el Estadio Azteca, escenario que había sido mencionado como una alternativa para la última pelea del boxeador mexicano. No obstante, el tapatío descartó que el inmueble de Santa Úrsula sea el lugar elegido para cerrar su trayectoria, aunque no excluyó la posibilidad de presentarse ahí antes de su retiro.

"A mí, obviamente, mi última pelea me gustaría que fuera en Guadalajara, donde empecé. En el estadio nuevo me gustaría, a lo mejor no va a ser la última pelea porque va a ser en el 2029. Pudiera ser el tiempo perfecto para poder retirarme en el estadio del Atlas", detalló.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT