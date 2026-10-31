El excampeón de UFC recordó el impacto que tuvo en su familia el caso ocurrido en una guardería

El expeleador de artes marciales mixtas, Cain Velasquez, rompió el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: el presunto abuso sexual que sufrió su hijo cuando asistía a una guardería y que posteriormente lo llevó a protagonizar una persecución armada contra el hombre señalado por los hechos.

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En declaraciones retomadas por ACD MMA y atribuidas a una conversación con Shawn Ryan, el excampeón de peso completo de UFC explicó cómo se enteró de lo que supuestamente estaba ocurriendo con su hijo, el impacto emocional que tuvo en su familia y las razones que lo llevaron a perder el control hasta terminar arrestado en 2022.

Cain Velasquez recuerda cómo descubrió el presunto abuso contra su hijo

Velasquez relató que todo comenzó cuando su hijo, mientras se encontraba en la cama, le contó algunas situaciones que estaba viviendo en la guardería. Al escuchar sus palabras, el expeleador comenzó a hacerle preguntas para comprender lo sucedido y cuánto tiempo llevaba ocurriendo. La respuesta del menor fue que llevaba un tiempo viviendo esa situación.

El excampeón aseguró que inicialmente hizo lo que consideraba correcto: presentar un reporte y llamar a las autoridades. Sin embargo, explicó que el hombre señalado fue detenido y posteriormente quedó en libertad apenas unos días después, sin que, según su relato, se le colocara un monitor electrónico en el tobillo.

Cain Velasquez a su llegada al AICM | RICARDO FLORES

El impacto de lo sucedido fue devastador para su familia. Cain recordó el trauma que observó en su hijo, quien rompía en llanto, así como el sufrimiento de su esposa, Michelle, al verlo atravesar aquella situación. También explicó que, al mirar atrás, identificó algunas señales en el comportamiento del menor, como retrocesos en su proceso para dejar el pañal y evitar ir al baño.

El arresto de Cain Velasquez tras una persecución armada

El peleador reconoció que llegó a un punto de desesperación emocional en el que perdió la voluntad de seguir viviendo. Aclaró que no necesariamente quería morir, pero describió que en aquel momento se encontraba en un estado mental completamente distinto y que fue entonces cuando tomó las decisiones que terminaron llevándolo a protagonizar el incidente armado.

De acuerdo con su propio testimonio, Velasquez emprendió una persecución de aproximadamente 11 millas mientras disparaba contra el hombre al que señalaba por el presunto abuso sexual de su hijo. El episodio ocurrió en 2022 y provocó su detención y el inicio de un proceso judicial por cargos que incluyeron intento de asesinato.

Las declaraciones del excampeón de UFC permiten conocer la dimensión personal y familiar de un caso que conmocionó al mundo de las artes marciales mixtas. Velasquez explicó el dolor, la impotencia y la desesperación que experimentó al conocer lo que presuntamente había vivido su hijo, aunque su testimonio no cambia la gravedad de los hechos por los que fue procesado.