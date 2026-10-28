Pumas CU busca cerrar la fase regular con triunfo ante Leones Anáhuac Cancún antes de los playoffs

Los felinos capitalinos disputarán este viernes su último partido de temporada regular en la Liga Mayor 2026 de ONEFA, con la misión de mejorar su posición rumbo a la postemporada

Pumas CU tendrá una última oportunidad para ajustar detalles y fortalecer su posición en la clasificación cuando reciba a Leones Anáhuac Cancún este viernes 30 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario.

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El encuentro, correspondiente a la Semana 9 de la Liga Mayor 2026 de ONEFA, marcará la última aparición de los universitarios antes del inicio de los playoffs.

El conjunto auriazul ya aseguró su lugar en la fase de eliminación directa, pero todavía tiene objetivos por cumplir en el cierre de la campaña regular. Con una marca de 7-1, los capitalinos buscarán sumar otra victoria que les permita mejorar su ubicación y llegar con impulso a la etapa decisiva de la campaña.

Jugadores de Pumas CU al momento de celebrar una anotación | Deportes UNAM

Pumas CU quiere llegar fortalecido a los playoffs

La importancia del partido aumenta porque Pumas CU descansará durante la Semana 10, por lo que no tendrá otra oportunidad de competir antes de conocer su posición definitiva para la postemporada.

Sin embargo, la pelea por los primeros puestos continúa abierta, pues Auténticos Tigres y Borregos Monterrey registran marcas de 6-0, aunque ambos tienen un partido menos que los auriazules. Por ello, el resultado de Pumas ante Leones Anáhuac Cancún será importante para sus aspiraciones.

Pumas CU parte como favorito ante Leones Anáhuac Cancún

En el papel, Pumas CU parte como favorito frente a un conjunto de Leones Anáhuac Cancún que llega con récord de 1-6 y buscará dar la sorpresa en territorio universitario. Los felinos capitalinos intentarán imponer condiciones desde el comienzo para evitar complicaciones y despedirse de la fase regular con una victoria ante su afición.

Tradicional salida de Pumas CU hacia el emparrillado | Deportes UNAM