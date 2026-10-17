Pumas CU revive a los Cóndores y vence a Águilas Blancas en el Clásico Estudiantil

Los felinos se impusieron 24-6 al IPN, en una tarde marcada por la nostalgia y el homenaje a los históricos volátiles de la UNAM

El Goya volvió a retumbar fuerte luego de que Pumas CU venció 24-6 a Águilas Blancas en el Clásico Estudiantil de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol. El pasador Leonardo Garza aportó dos envíos a las diagonales.

Lo retro está de moda y en el emparrillado no fue la excepción. Los mismo colores negro y oro volvieron a irrumpir el Olímpico Universitario. Los Cóndores CU volvieron a vida, por lo menos durante unas tres horas.

¿Por qué Pumas CU revivió los Cóndores?

La nostalgia se hizo presente en CU. Ahora no fueron aquellos héroes que alcanzaron 10 títulos en 14 finales jugadas. Una nueva generación fue la encargada de levantar el vuelo y consumar una tarde de fiesta.

No solo se trató de recordar a Cóndores, el ingrediente extra fue vencer a Águilas Blancas, el odiado rival deportivamente hablando. Se les pasó por encima. Y basta recordar que hace unas semanas estos mismos Pumas despacharon a Burros Blancos, por lo que esta temporada 2026 la gloria se quedó de la de la UNAM.

Pumas CU vs Águilas Blancas Clásico Estudiantil 2026 l ONEFA

A las vísperas de cumplir 100 años de futbol americano en la UNAM, el actual equipo y la marca que los viste, culminó con la serie de homenajes a los tres equipos que existieron entre 1970 y 1997, llegando a su fin con los Cóndores. Previamente hicieron lo mismo con Guerreros Aztecas en 2024 y Águilas Reales en 2025.

Leonardo Garza lideró la victoria de Pumas CU

Pumas en su primer drive consiguió gol de campo, por obra de Emiliano Zamora. Fue hasta el segundo cuarto que los cartones se movieron tras un envío de Leonardo Garza de 42 yardas a Alejandro Ponce.

La anotación con la que prácticamente se selló la victoria para los felinos se produjo en el tercer cuarto con el segundo envío de Garza ahora a manos de Julio César Hernández.

Leonardo Garza en el Clásico Estudiantil l ONEFA

Hussein Santillán se escapó en un acarreo terrestre para sentenciar el duelo. El IPN no bajó los brazos y logro timbrar en las diagonales por obra de un acarreo de Leonardo Pérez aunque solo sirvió para evitar la blanqueada.