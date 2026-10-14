Pumas CU vs. Águilas Blancas, ¿Cómo llegar al Clásico Estudiantil y cuáles serán los accesos en CU?

Pumas CU ante Águilas Blancas en el Clásico de 2025 | Deportes UNAM

Conoce las rutas de acceso, los estacionamientos y las rejas habilitadas para los aficionados de ambos equipos del encuentro que se jugará este sábado

El futbol americano universitario vivirá uno de sus partidos más esperados de la temporada con una nueva edición del Clásico Estudiantil de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA. Los dos conjuntos más representativos de la UNAM y el IPN se medirán a partir de las 11:00 horas, en un encuentro que reunirá a las aficiones de Pumas CU y Águilas Blancas.

Para facilitar la llegada de los asistentes, la Dirección General del Deporte Universitario estableció rutas diferenciadas para los seguidores de cada institución. Los aficionados deberán identificar sus vías de acceso, estacionamientos y entradas peatonales para evitar contratiempos antes del inicio del encuentro.

¿Por dónde ingresarán los aficionados de Pumas CU?

Vías de acceso: Avenida Revolución y avenida San Jerónimo.

Estacionamientos disponibles: E2, E3, E4, E6, E7, E12, E14, MUCA y Alberca Olímpica Universitaria.

Acceso peatonal: Rejas D, E, F y G.

¿Cuáles serán los accesos para los aficionados de Águilas Blancas?

Vía de acceso: Avenida Insurgentes, dirección sur.

Estacionamientos disponibles: E1, E8 y E15.

Acceso peatonal: Rejas A3, B y K.

Pumas CU y Águilas Blancas tendrán un nuevo capítulo en su rivalidad | Deportes UNAM

Los estacionamientos abrirán a partir de las 7:00 horas, mientras que las rejas para el público estarán habilitadas desde las 8:00 horas. El costo del estacionamiento será de 100 pesos por automóvil e incluirá seguro; además, los espacios cerrarán una hora después de que termine el partido.

La organización informó que no habrá venta de boletos en las taquillas el día del encuentro, por lo que los asistentes deberán contar con sus entradas previamente.

Pumas CU y Águilas Blancas son los equipos más llamativos en la ONEFA | Especial