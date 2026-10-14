El futbol americano universitario vivirá uno de sus partidos más esperados de la temporada con una nueva edición del Clásico Estudiantil de la Conferencia de los 14 Grandes de la ONEFA. Los dos conjuntos más representativos de la UNAM y el IPN se medirán a partir de las 11:00 horas, en un encuentro que reunirá a las aficiones de Pumas CU y Águilas Blancas.
¡Panteón Rococó y CU! La combinación de Missael Oseguera, coach de Pumas, con música y ONEFA
Para facilitar la llegada de los asistentes, la Dirección General del Deporte Universitario estableció rutas diferenciadas para los seguidores de cada institución. Los aficionados deberán identificar sus vías de acceso, estacionamientos y entradas peatonales para evitar contratiempos antes del inicio del encuentro.
¿Por dónde ingresarán los aficionados de Pumas CU?
Vías de acceso: Avenida Revolución y avenida San Jerónimo.
Estacionamientos disponibles: E2, E3, E4, E6, E7, E12, E14, MUCA y Alberca Olímpica Universitaria.
Acceso peatonal: Rejas D, E, F y G.
¿Cuáles serán los accesos para los aficionados de Águilas Blancas?
Vía de acceso: Avenida Insurgentes, dirección sur.
Estacionamientos disponibles: E1, E8 y E15.
Acceso peatonal: Rejas A3, B y K.
Los estacionamientos abrirán a partir de las 7:00 horas, mientras que las rejas para el público estarán habilitadas desde las 8:00 horas. El costo del estacionamiento será de 100 pesos por automóvil e incluirá seguro; además, los espacios cerrarán una hora después de que termine el partido.
La organización informó que no habrá venta de boletos en las taquillas el día del encuentro, por lo que los asistentes deberán contar con sus entradas previamente.
También estará prohibido ingresar con bebidas alcohólicas o sustancias, por lo que se recomienda planear el traslado con anticipación y llegar temprano al Estadio Olímpico Universitario.