Pumas CU revive la leyenda de Cóndores para el Clásico ante Águilas Blancas ¿por qué usarán este uniforme?

La iniciativa forma parte de los festejos rumbo al centenario del futbol americano universitario, que se celebrará en 2027

La historia del futbol americano de la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá un nuevo capítulo este fin de semana, cuando Pumas CU utilice una indumentaria inspirada en los Cóndores, como parte de una serie de homenajes a los equipos que marcaron una época en la institución.

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El encuentro ante las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional será el escenario elegido para recordar a una escuadra que dejó huella por su poderío, sus campeonatos nacionales y los jugadores que defendieron sus colores.

¿Por qué Pumas CU usará el uniforme de Cóndores CU?

La fecha también servirá para continuar con las celebraciones previas a los 100 años del programa de futbol americano de la UNAM que se fundó en 1927.

La iniciativa comenzó en 2024, cuando el equipo universitario, en colaboración con Rayo Negro, marca encargada de vestir a los auriazules, presentó un uniforme conmemorativo de los Guerreros Aztecas.

En 2025, el homenaje fue para las Águilas Reales y ahora, en 2026, llegará el turno de los Cóndores, el último de los tres equipos históricos que faltaba por recordar en esta serie.

¿Quiénes fueron los Cóndores de la UNAM?

Cóndores CU tuvo sus años de gloria en los 80 | Facebook Cóndores UNAM

Los volátiles surgieron en 1970, cuando la UNAM dividió su programa de futbol americano en tres equipos: Cóndores, Águilas Reales y Guerreros Aztecas.

Con el paso de los años, la escuadra aurinegra se convirtió en la más ganadora de las tres y en uno de los conjuntos más importantes del futbol americano estudiantil mexicano.

¿Cuántos títulos logró Cóndores a nivel nacional?

Su época más exitosa llegó bajo la dirección de Diego García Miravete, quien condujo al equipo a nueve campeonatos nacionales entre 1978 y 1991. En total, los Cóndores conquistaron 10 títulos nacionales sumando el de 1970.

Jugadores de Pumas CU al momento de celebrar una anotación | Deportes UNAM

La escuadra también disputó finales que no pudo ganar: cayó ante Osos de Acatlán en 1987, Águilas Blancas en 1982 y 1988 y Aztecas de la UDLA en 1995. De esta manera, su registro histórico en finales de campeonato fue de 14 apariciones, con 10 títulos y cuatro subcampeonatos.

En 1998, la UNAM decidió unificar nuevamente sus programas de Liga Mayor y recuperar el nombre de Pumas CU, con lo que terminó la etapa de los Cóndores como equipo independiente.