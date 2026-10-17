Pumas CU domina a Águilas Blancas y cumple con homenaje a los míticos Cóndores

El corredor Hussein Santillán destaca haber revivido a un equipo que dominó el futbol americano Estudiantil por más de una década

Pumas CU vivió una jornada especial este sábado al saltar al emparrillado con el histórico uniforme de Cóndores, uno de los equipos más emblemáticos del futbol americano de la UNAM. La celebración fue redonda, pues la acompañaron con una contundente victoria de 24-6 sobre Águilas Blancas del IPN.

La indumentaria recordó a los volátiles de las décadas de los 70, 80 y 90, una época que dejó una huella imborrable en la historia del deporte universitario.

Pumas CU revive a los Cóndores y vence a Águilas Blancas l ONEFA

Para los jugadores de Pumas CU, portar estos colores representó mucho más que un cambio de uniforme, fue asumir el compromiso de honrar un legado ganador.

Para el corredor Hussein Santillán, el sentimiento que significó representar a los históricos volátiles fue indescriptible.

"Desde que sabíamos que íbamos a representar a los Cóndores, el coach tomó acción de platicar todos los días un poco de la historia para que los conociéramos; conociéramos un poco de su historia, la trayectoria que tuvieron, los campeonatos que lograron y lo pudiéramos representar de manera digna", expresó Santillán.

Leonardo Garza en el Clásico Estudiantil l ONEFA

Cóndores, una leyenda del futbol americano de la UNAM

Tras la división del programa de futbol americano de la UNAM en 1970, Cóndores se convirtió en el equipo más exitoso de la institución, al conquistar 10 campeonatos en 14 finales disputadas, una trayectoria quedó grabada en la memoria de la comunidad universitaria.

Head coach de Pumas CU destaca el valor de vencer al acérrimo rival

Por su parte, el entrenador César Belmonte reconoció la emoción que significó conseguir el triunfo en una fecha tan significativa para la institución y ante el clásico rival.

"Con palabras es muy difícil poder explicar lo que siento. Como universitarios siempre estamos pensando en ganar y ante nuestro acérrimo rival. Haber ganado este partido fue oro para nosotros", señaló.

Ahora, los auriazules deberán cambiar de página y preparar su siguiente compromiso, cuando visiten en Puebla a los Aztecas de la Universidad de las Américas.