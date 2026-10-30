El atleta tricolor se desvaneció durante una prueba y permaneció hospitalizado, pero falleció por complicaciones de salud

El deporte mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Mario Torruco, atleta que representaba a México en el Campeonato Mundial iF3 Masters, celebrado en Aruba. El deportista se desplomó durante una de las pruebas de la competencia y, pese a recibir atención médica y permanecer hospitalizado, perdió la vida días después.

Podría interesarte Otros Deportes Conade transfirió por error más de 11 millones de pesos a España; funcionario involucrado fue ascendido

¿Qué pasó con Mario Torruco durante la competencia en Aruba?

De acuerdo con los reportes, el incidente ocurrió durante la prueba de trail running, en un recorrido realizado en las inmediaciones de las ruinas de la antigua planta de procesamiento de oro de Bushiribana. Torruco participaba en la categoría de 30 a 34 años cuando comenzó a presentar complicaciones físicas.

Según testimonios de otros competidores, el mexicano se desvaneció aproximadamente a 500 metros de llegar a la meta, por lo que algunos participantes interrumpieron su recorrido para auxiliarlo. Sin embargo, el atleta no podía comunicarse y su estado de salud generó preocupación entre quienes presenciaron el incidente.

Mario Torruco | IG: @torrucasper

De acuerdo con información publicada por el sitio especializado The Barbell Spin, Torruco comenzó a tambalearse mientras avanzaba por el circuito, hasta que finalmente cayó al suelo. Uno de los competidores que se encontraba cerca corrió hacia la meta para solicitar ayuda, mientras otros intentaban asistir al mexicano.

Posteriormente, un vehículo de playa ayudó a trasladarlo hasta el punto donde se encontraba el personal médico. Después de recibir atención inicial, fue llevado al Hospital Horacio Oduber, donde le diagnosticaron complicaciones graves en el hígado y los riñones.

Pese a los esfuerzos médicos, Mario Torruco no logró recuperarse y falleció el jueves, según informó su familia a través de redes sociales. La noticia provocó diversas muestras de solidaridad y condolencias dentro de la comunidad deportiva.

Mario Torruco | IG: @torrucasper

Diana Burrola cuestionó la atención médica que recibió el atleta

Tras lo ocurrido, Diana Burrola, pareja del deportista mexicano, utilizó sus redes sociales para solicitar apoyo y visibilizar las circunstancias en las que fue atendido Torruco durante la competencia.

Burrola cuestionó la respuesta médica del evento y señaló presuntas deficiencias en los protocolos de atención, particularmente por el tiempo que el atleta habría permanecido expuesto al sol después de desplomarse.

Mario Torruco | IG: @torrucasper

Sus declaraciones generaron controversia con la Federación Internacional de Functional Fitness, organismo que sostuvo que durante la competencia sí había una unidad médica disponible. No obstante, tanto la pareja del mexicano como uno de los participantes que presenció el incidente señalaron que la atención no se habría proporcionado en las condiciones adecuadas.