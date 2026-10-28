Así fue el adiós de Stan Wawrinka histórico tenista que compitió con el Big 3

El tenista suizo se despidió de Basilea y con esto, puso fin a su carrera profesional

La ilustre carrera tenística de Stan Wawrinka finalmente llegó a su fin el martes en su torneo de casa en Basilea.

El tres veces campeón de Grand Slam fue derrotado por el octavo preclasificado Jiri Lehecka en la primera ronda del Swiss Indoors, al perder 7-5, 7-6 (2).

Stan Wawrinka enfrentándose a Jiri Lehecka en el abierto de Basilea | AP

El último golpe de Wawrinka, de 41 años, como tenista profesional fue un revés que se fue ancho, para la audible decepción del bullicioso público local.

Wawrinka, quien se hizo profesional en 2002, había anunciado el diciembre pasado que 2026 sería su último año en el circuito, y “Stan the Man” recibió cálidas despedidas a lo largo de su temporada de despedida.

“Para mí, todo lo que quería en mi carrera era darlo todo, no tener arrepentimientos, luchar siempre, dar siempre el 100% en cada partido — por respeto a mí mismo, al rival, al torneo, a los aficionados, a todos”, declaró Wawrinka al sitio web del ATP Tour antes de su último partido.

Wawrinka anunciando su retiro como tenista profesional | AP

Wawrinka ganó sus tres títulos de Grand Slam tras derrotar al entonces número 1 del mundo en cada final. Venció a Rafael Nadal para ganar el Abierto de Australia de 2014 y superó a Novak Djokovic para conquistar el título del Abierto de Francia en 2015 y el Abierto de Estados Unidos al año siguiente.

Wawrinka, quien alcanzó el mejor ranking de su carrera como número 3 del mundo en 2014, ganó 16 títulos a nivel de circuito.

Wawrinka en su despedida del tenis profesional en el Abierto de Suiza | AP