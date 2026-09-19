Rodrigo Pacheco continúa dando pasos importantes dentro del tenis profesional y este sábado consiguió una victoria que ya forma parte de la historia del deporte mexicano. El tenista yucateco remontó ante el francés Moïse Kouamé para imponerse por 2-6, 6-3 y 6-4, resultado que le permitió avanzar a la final del Challenger de Phan Thiet, en Vietnam.
Así superó a Kouamé
Pacheco se convirtió en el primer mexicano en 16 temporadas en alcanzar una final individual de un torneo Challenger. El último representante nacional que había logrado llegar a esta instancia era Santiago González, quien disputó la final del Abierto Internacional del Bicentenario en León en abril de 2010.
La clasificación no fue sencilla para el mexicano, ya que Kouamé comenzó el encuentro imponiendo condiciones y se quedó con el primer set por 6-2. Pacheco, sin embargo, encontró una respuesta en el segundo parcial, elevó su nivel y consiguió equilibrar el partido después de llevarse la manga por 6-3.
Con el encuentro nuevamente abierto, el tenista mexicano mantuvo la concentración durante el tercer set y aprovechó sus oportunidades para concretar la remontada. El 6-4 definitivo selló una de las victorias más importantes de su todavía joven trayectoria y confirmó su presencia en el partido por el campeonato.
¿Logrará hacer historia?
Pacheco, de 21 años, llegó a esta competencia como tercer sembrado y ocupa actualmente el puesto 269 del ranking mundial. Su recorrido en Vietnam representa además su primera final individual dentro de un torneo Challenger, después de haber conseguido experiencia en diferentes competencias del circuito y de haber alcanzado también una final en un torneo M25 disputado en Xalapa.
Ahora tendrá enfrente un desafío diferente, pues en la definición se medirá con el ruso Ilia Simakin, quien tiene 22 años y aparece ubicado en el puesto 177 del ranking mundial. El europeo llegó al duelo por el título como cuarto sembrado, por lo que el mexicano tendrá que enfrentar a otro jugador que se encuentra por encima de él en la clasificación.
Para Pacheco, además del título, estará en juego la posibilidad de cerrar una semana histórica con el primer campeonato Challenger individual de su trayectoria y un logró inmenso para México.
El tenista ya dejó una marca importante al convertirse en el primer mexicano desde 2010 que alcanza una definición individual de esta categoría. Su actuación en Phan Thiet representa así un nuevo capítulo para el tenis nacional y una oportunidad para seguir avanzando dentro del circuito profesional.