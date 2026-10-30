Pacheco hablando sobre lo que tiene planeado para esta nueva conade | MEXSPORT

Carlos Eduardo Robleda Chávez, actual subdirector de Administración de la Conade, fue quien realizó la transferencia

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) quedó involucrada en una controversia administrativa luego de que se diera a conocer una transferencia equivocada de más de 11 millones de pesos a una cuenta bancaria en España, recursos que originalmente estaban destinados al pago de una cuota internacional de México ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Podría interesarte Otros Deportes Pumas CU busca cerrar la fase regular con triunfo ante Leones Anáhuac Cancún antes de los playoffs

El responsable de la operación fue Carlos Eduardo Robleda Chávez, actual subdirector de Administración de la Conade, quien en junio de 2025 ocupaba la Dirección de Finanzas del organismo encabezado por Rommel Pacheco. De acuerdo con información publicada por Proceso, el funcionario no notificó oportunamente a sus superiores sobre la equivocación e intentó resolver el problema mediante gestiones con otras instituciones.

Rommel Pacheco, director de la Conade, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | MEXSPORT

¿Cómo perdió temporalmente la Conade el control de 11 millones de pesos?

El incidente ocurrió el 17 de junio de 2025, cuando la Conade debía transferir 574 mil 297 dólares, equivalentes a aproximadamente 11 millones de pesos, a una cuenta de UBS en Suiza correspondiente a la Agencia Mundial Antidopaje. Sin embargo, mediante la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) 1488, los recursos fueron enviados a una cuenta de CaixaBank en España, perteneciente al Consejo Iberoamericano del Deporte.

La equivocación quedó documentada en un acta circunstanciada del 29 de agosto de 2025, elaborada por Lourdes Martínez Sánchez, entonces responsable del área administrativa. El documento estableció que la transferencia incorrecta fue consecuencia de un error humano de Robleda Chávez, quien previamente había buscado recuperar los recursos mediante comunicaciones con funcionarios de la Tesorería de la Federación y representantes del organismo deportivo internacional.

El procedimiento para recuperar el dinero involucró a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe), además de requerir trámites relacionados con el reintegro de los recursos y las variaciones cambiarias. Según la información difundida, las gestiones se prolongaron durante más de cinco meses hasta conseguir la devolución de los fondos a las arcas federales.

Carlos Eduardo Robleda Chávez | @proceso

¿Quién es Carlos Eduardo Robleda Chávez, funcionario de la Conade?

Pese al incidente financiero, Carlos Eduardo Robleda Chávez fue promovido a subdirector de Administración de la Conade, en sustitución de Lourdes Martínez. Su nombramiento generó cuestionamientos sobre su experiencia profesional para desempeñar un cargo relacionado con la administración presupuestaria, las adquisiciones y el manejo de recursos públicos del organismo deportivo.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP citados en los reportes, Robleda cuenta con una licenciatura en Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Privada de la Península, en Yucatán. Por su parte, la Conade difundió información adicional sobre supuestos estudios de Economía en la Universidad Autónoma de Yucatán y diplomados relacionados con la gestión pública, aunque esos antecedentes no aparecían en la Plataforma Nacional de Transparencia consultada.