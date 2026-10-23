CONADE y COM guardan silencio y dejan atrás la polémica por los 20 millones de pesos

Rommel Pacheco, director de la Conade, durante un evento oficial | MEXSPORT | MEXSPORT

Aunque evitaron hablar de la controversia por los recursos, Rommel Pacheco pidió dejar atrás el tema y enfocarse en los atletas

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) parecen haber dejado atrás sus diferencias, luego de la reciente polémica por los supuestos 20 millones de pesos que no habrían sido entregados al organismo olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud de este año.

Durante el abanderamiento de la delegación mexicana, realizado este jueves en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Rommel Pacheco y María José Alcalá coincidieron junto a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.

Los tres personajes optaron por guardar silencio ante los cuestionamientos, pero fue Pacheco quien al finalizar el evento, pidió dejar atrás la discusión y centrar la atención en los deportistas.

María José Alcalá, presidenta del COM | MEXSPORT

Rommel Pacheco pide dejar atrás la polémica

El dirigente dejó ver que existe disposición para trabajar en conjunto con el organismo olímpico, al destacar la colaboración entre ambas instituciones.

“Yo les pediría que no continuemos más con ese tema, como ya se dieron cuenta, las dos dependencias vamos en pro del deporte y les pediríamos ahora darle seguimiento a nuestros atletas”, expresó.

“Como se dieron cuenta, Comité Olímpico Mexicano, trabajando de la mano con la CONADE”, agregó.

Rommel Pacheco, director de la Conade, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe | MEXSPORT

Los 62 atletas tendrán beca, confirma CONADE

En el mismo evento, Pacheco, al igual que Mario Delgado, confirmaro que los 62 deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud contarán con una beca, aunque por el momento se desconoce el monto.

“Todos y cada uno de los 62 atletas van a contar con una beca, independientemente del resultado, solo por participar”, aseguró.

La delegación mexicana competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, con representantes de entre 14 y 18 años en 19 disciplinas deportivas.

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