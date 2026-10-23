La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el Comité Olímpico Mexicano (COM) parecen haber dejado atrás sus diferencias, luego de la reciente polémica por los supuestos 20 millones de pesos que no habrían sido entregados al organismo olímpico para los Juegos Olímpicos de la Juventud de este año.
¿Dónde están los 20 millones? Rommel Pacheco y el COM chocan por presupuesto olímpico
Durante el abanderamiento de la delegación mexicana, realizado este jueves en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), Rommel Pacheco y María José Alcalá coincidieron junto a Mario Delgado, Secretario de Educación Pública.
Los tres personajes optaron por guardar silencio ante los cuestionamientos, pero fue Pacheco quien al finalizar el evento, pidió dejar atrás la discusión y centrar la atención en los deportistas.
Rommel Pacheco pide dejar atrás la polémica
El dirigente dejó ver que existe disposición para trabajar en conjunto con el organismo olímpico, al destacar la colaboración entre ambas instituciones.
“Yo les pediría que no continuemos más con ese tema, como ya se dieron cuenta, las dos dependencias vamos en pro del deporte y les pediríamos ahora darle seguimiento a nuestros atletas”, expresó.
“Como se dieron cuenta, Comité Olímpico Mexicano, trabajando de la mano con la CONADE”, agregó.
Los 62 atletas tendrán beca, confirma CONADE
En el mismo evento, Pacheco, al igual que Mario Delgado, confirmaro que los 62 deportistas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud contarán con una beca, aunque por el momento se desconoce el monto.
“Todos y cada uno de los 62 atletas van a contar con una beca, independientemente del resultado, solo por participar”, aseguró.
La delegación mexicana competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre, con representantes de entre 14 y 18 años en 19 disciplinas deportivas.
Durante la ceremonia, Mario Delgado entregó el lábaro patrio a las escoltas que representarán a México en la justa juvenil.