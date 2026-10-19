María José Alcalá aseguró que el Comité Olímpico Mexicano tuvo que ajustar el presupuesto para llevar a los atletas a Senegal

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 quedó en medio de un choque entre el Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), debido a que María José Alcalá y Rommel Pacheco expusieron versiones distintas sobre los recursos destinados a cubrir los gastos de los 62 atletas que representarán al país en Senegal.

La polémica comenzó luego de que Alcalá señalara que el COM tuvo que apretarse el cinturón ante la falta de autorización oportuna del apoyo económico solicitado al Gobierno Federal, ya que, la dirigente explicó que el presupuesto inicial era de 16 millones de pesos, pero terminó ajustándose a 13 millones 800 mil.

Además, detalló que el financiamiento para la delegación se cubrió en un 70 por ciento con apoyo de la iniciativa privada y el 30 por ciento con recursos del propio Comité.

María José Alcalá en un evento | ESPECIAL

Pacheco responde: Había dinero disponible

La respuesta de Rommel Pacheco no tardo, debido a que el titular de la Conade aseguró que el organismo había entregado 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026; de acuerdo con su versión, el Comité reportó haber ejercido 40 millones, por lo que los 20 millones restantes podían utilizarse para cubrir los 11.1 millones de pesos solicitados para Dakar 2026.

Sin embargo, el COM rechazó esa interpretación y sostuvo que los 60 millones fueron utilizados en su totalidad para cubrir los compromisos de la delegación mexicana en Santo Domingo. También aclaró que esos recursos correspondían a un ejercicio presupuestal independiente del destinado a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Rommel Pacheco l Instagram: @rommel_pacheco

El COM acusa falta de autorización

La disputa también llegó a las redes sociales, donde Pacheco difundió documentos relacionados con las solicitudes económicas del COM. El Comité, por su parte, señaló que el apoyo no había sido autorizado cuando necesitaba cubrir los compromisos de participación en Dakar.

Según su comunicado, el 1 de octubre hubo una reunión con Luis Rivera, titular de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la Conade, para dar seguimiento al trámite. Un día después, afirmó el organismo, recibió por WhatsApp el aviso de que el apoyo no había sido autorizado.