Mexicanos superan la báscula en Arabia Saudita y se declaran listos para la cartelera de Canelo vs Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

La cartelera está lista para comenzar la unción México vs The World

La cuenta regresiva para una noche de boxeo internacional llegó a su punto decisivo. Los representantes mexicanos que participarán en la función México vs The World, organizada en Riad, Arabia Saudita, cumplieron con el pesaje previo a sus respectivos combates y ahora tienen la mirada puesta en el cuadrilátero.

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Canelo y Mabilli superan la báscula

La cartelera tendrá como atractivo principal el enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli, aunque también contará con varios pugilistas nacionales que buscarán dejar huella ante rivales de diferentes países.

El combate estelar superó sin contratiempos el trámite de la báscula. Canelo registró 167.6 libras, mientras que Mbilli marcó 167.8, ambos dentro del límite de 168 libras establecido para la disputa del campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El mexicano llegará a esta cita con la responsabilidad de protagonizar una de las peleas más esperadas de la función, en un escenario que reunirá a aficionados y figuras del boxeo internacional.

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

¿Cuáles son los otros combates con mexicanos?

Otro de los nombres mexicanos que acaparará reflectores es Jaime Munguía, quien pesó 167.4 libras para su enfrentamiento contra el ruso Nikita Zon, que registró 167.5. El tijuanense tendrá una oportunidad importante en la división supermediana, con el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

En la categoría pluma, Rafael 'Divino' Espinoza también cumplió con el requisito previo al combate. El campeón mexicano registró 125.8 libras, mientras que el nicaragüense Ricardo Blandón marcó 126. Espinoza buscará aprovechar esta nueva presentación para defender su posición como monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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David Picasso será otro de los representantes nacionales que tendrá una prueba importante en Arabia Saudita. El mexicano detuvo la báscula en 125.8 libras, en tanto que el filipino Carl Jammes Martin llegó a las 126. Por otro lado, Raymundo Rojas registró 128.8 libras para medirse al japonés Reito Tsutsumi, quien marcó 129.

La actividad también incluirá a Erick Villegas, quien registró 130.5 libras antes de medirse al saudí Sultan Almohammed, que pesó 131.2. En otro compromiso, Marcos Vázquez marcó 170.5 libras para enfrentar al kazajo Bek Nurmaganbet, quien llegó a las 171.5.

La lista continúa con Emiliano Rojo, quien registró 165 libras para su pelea frente al rumano Flavius Biea, que marcó 164.6. Asimismo, Héctor 'Diamante' Aguirre dio 168 libras y tendrá como oponente al cubano Brayan 'The King' León, quien pesó 166.5.

Jaime Munguia en festejo | IMAGO7

Cartelera completa: Canelo Álvarez vs Christian Mbilli