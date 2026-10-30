La función denominada México vs The World está más que lista después de los respectivos pesajes, en donde el mayor atractivo será el enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
Mexicanos superan la báscula en Arabia Saudita y se declaran listos para la cartelera de Canelo vs Mbilli
Los mexicanos no pasarán desapercibido con sus respectivas riñas desde el Kingdom Arena en Arabia Saudita. Varios de ellos estarán con la disputa de cinturones de por medios en sus respectivas divisiones.
¿Cuál es la cartelera?
David Picasso será otro de los representantes nacionales que tendrá una prueba importante en Arabia Saudita. El mexicano defenderá su título Plata de Peso Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el filipino Carl Jammes Martin.
Otro de los que acaparará reflectores es Jaime Munguía, quien se enfrentará al ruso Nikita Zon. El tijuanense defenderá el título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
En la categoría pluma, el jalisciense Rafael 'Divino' Espinoza defiende ante el nicaragüense Ricardo Blandón su posición como monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Combates sin títulos de por medio
Por otro lado, Raymundo Rojas se mide al japonés Reito Tsutsumi, sin títulos de por medio, en la categoría de peso superpluma (130 libras). La actividad también incluirá a Erick Villegas ante Sultan Almohammed en la misma división.
Marcos Vázquez se enfrenta al kazajo Bek Nurmaganbet en la categoría de las 168 libras. La lista continúa con Emiliano Rojo frente al rumano Flavius Biea en una riña dentro de las 165 libras
Finalmente Héctor 'Diamante' Aguirre tendrá como oponente al cubano Brayan 'The King' León en la categoría de peso supermediano (168) libras para presenciar un duelo más entre México vs El mundo.
Enfrentamientos
Christian Mbilli vs. Saúl 'Canelo' Álvarez
Jaime Munguía vs. Nikita Zon
Rafael Espinoza vs. Ricardo Blandón
Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas
David Picasso vs. Carl Jammes Martin
Sultan Almohammed vs. Erick Villegas
Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez
Emiliano Rojo vs. Flavius Biea
Brayan León vs. Héctor Aguirre