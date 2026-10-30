David Picasso, Jaime Munguía y todos los mexicanos que participarán en la función del Canelo vs Mbilli

Aquí te presentamos todos los combates para el México vs The World desde Arabia Saudita

La función denominada México vs The World está más que lista después de los respectivos pesajes, en donde el mayor atractivo será el enfrentamiento entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

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Los mexicanos no pasarán desapercibido con sus respectivas riñas desde el Kingdom Arena en Arabia Saudita. Varios de ellos estarán con la disputa de cinturones de por medios en sus respectivas divisiones.

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

¿Cuál es la cartelera?

David Picasso será otro de los representantes nacionales que tendrá una prueba importante en Arabia Saudita. El mexicano defenderá su título Plata de Peso Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el filipino Carl Jammes Martin.

Alan 'Rey David' Picasso listo para enfrentar a Sabelo Ngebinyana | Instagram @reydavidpicasso

Otro de los que acaparará reflectores es Jaime Munguía, quien se enfrentará al ruso Nikita Zon. El tijuanense defenderá el título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jaime Munguía festeja triunfo de la OMB | MEXSPORT

En la categoría pluma, el jalisciense Rafael 'Divino' Espinoza defiende ante el nicaragüense Ricardo Blandón su posición como monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Combates sin títulos de por medio

Por otro lado, Raymundo Rojas se mide al japonés Reito Tsutsumi, sin títulos de por medio, en la categoría de peso superpluma (130 libras). La actividad también incluirá a Erick Villegas ante Sultan Almohammed en la misma división.

Marcos Vázquez se enfrenta al kazajo Bek Nurmaganbet en la categoría de las 168 libras. La lista continúa con Emiliano Rojo frente al rumano Flavius Biea en una riña dentro de las 165 libras

Finalmente Héctor 'Diamante' Aguirre tendrá como oponente al cubano Brayan 'The King' León en la categoría de peso supermediano (168) libras para presenciar un duelo más entre México vs El mundo.