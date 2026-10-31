El boxeador mexicano hizo vibrar la arena con una presentación llena de identidad nacional, música y tradición, previo a su combate contra Christian Mbilli

Saúl 'Canelo' Álvarez protagonizó una entrada espectacular antes de subir al ring para enfrentar a Christian Mbilli. El pugilista mexicano apareció acompañado por Tito Double P, en una presentación que combinó música, símbolos patrios y elementos representativos de las tradiciones mexicanas.

Con la bandera de México en lo más alto y una ambientación inspirada en el Día de Muertos, el tapatío convirtió su camino hacia el cuadrilátero en un momento especial. Los colores, los detalles de la celebración y la música hicieron de su presentación una auténtica muestra de identidad mexicana.

La presencia de Tito Double P le puso el toque musical a una entrada que rápidamente captó la atención de los aficionados. Canelo volvió a demostrar que sus presentaciones también forman parte del espectáculo que rodea sus grandes noches de boxeo.

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Un combate más que complicado para Canelo

El tapatío quiere volver a ser campeón sea como sea y contra el francés Christian Mbilli buscará hacerlo.

En Arabia Saudita, ambos boxeadores han dejado todo durante los últimos 11 rounds para hacerse con el cinturón del título mundial supermediano del CMB; aún sigue en disputa el combate y en espera de llegar a una conclusión para el mexicano.