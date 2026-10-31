Experiencia y calidad de Canelo Álvarez le permiten conquistar el título supermediano del CMB frente a Christian Mbilli

El mexicano impuso su experiencia y dominio sobre el cuadrilátero para vencer por decisión unánime al francés y recuperar el campeonato supermediano del CMB

​El pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez obtuvo el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime (115-112, 116-111 y 117-110) al francés Christian Mbilli, en una contienda celebrada en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.

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​La experiencia y calidad del jalisciense lo sacaron avante frente a un rival que no dejó de buscar retener el título de principio a fin, pero que careció de los recursos necesarios para superar el reto.

​El monarca, con un físico y estatura superiores a los del mexicano, intentó imponer condiciones desde el inicio ante un Canelo más pensante y calculador sobre el ring.

Canelo Álvarez comenzó con inteligencia y estudió a Christian Mbilli

​En el segundo capítulo, Mbilli, de pantaloncillo rojo, lanzó volados y rectos al cuerpo de Álvarez (en pantaloncillo verde) sin causarle mayor daño. El mexicano conectó los impactos más certeros, a pesar de la constante velocidad del galo.

Canelo Álvarez ante Christian Mbilli la función de México vs El Mundo | AFP

​Para el tercer asalto, la tónica se mantuvo: Mbilli tiró combinaciones al aire sin encontrar el objetivo, mientras Canelo le pedía que fuera al frente e incluso lo retó a intercambiar golpes en una clara muestra de confianza.

​El cuarto round resultó más equilibrado, sin ataques claros por parte de ninguno de los dos peleadores, aunque la agresividad del europeo siguió latente sobre el cuadrilátero.

La experiencia del mexicano marcó la diferencia sobre el ring

Canelo logró aguantar los golpes de Mbilli | @ringmagazine

​El quinto episodio fue de estudio. Canelo soltó más las manos y lució con mayor vocación ofensiva mediante rectos y ganchos. En el siguiente asalto, Saúl marcó un claro dominio conectando al blanco del oponente, incluido un golpe a las zonas blandas que sacudió a Mbilli e inclinó la balanza gracias al oficio del tapatío.

​En el octavo round, el réferi le restó un punto a Mbilli por conectar un golpe prohibido, castigo que terminó por ser perjudicial para el francés en un tramo donde Canelo ya controlaba el trámite de la pelea.

​Las combinaciones al rostro y los uppercuts entraron de lleno sobre la humanidad del nacido en Camerún y radicado en Francia. Aunque el ritmo bajó en ese tramo, el control siempre lo llevó el mexicano.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

Canelo Álvarez cerró la pelea con autoridad y recuperó el cinturón

​El resto de la contienda fue una calca: Mbilli volcado al ataque y un Canelo dominante en la defensa merced a su preparación y colmillo, dejando en claro su categoría de multicampeón ante un rival que jamás descifró cómo superarlo.