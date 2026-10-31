Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

El boxeador mexicano regresará al cuadrilátero en Arabia Saudita como protagonista de la función México vs The World

Saúl 'Canelo' Álvarez enfrentará a Christian Mbilli este sábado 31 de octubre de 2026, en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte de la función México vs The World. El combate estelar está programado para comenzar aproximadamente a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse a través de DAZN, mientras que TV Azteca tendrá cobertura para el público mexicano.

Podría interesarte Box Canelo Álvarez retrasa su retiro del boxeo y revela momento clave para decir adiós

El pugilista tapatío volverá a los cuadriláteros para medirse ante el franco-camerunés Christian Mbilli, quien llegará al enfrentamiento con una trayectoria invicta. El combate tendrá en disputa el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una función que reunirá a varios representantes del boxeo mexicano frente a rivales internacionales.

Canelo ante Billy Joe Saunders en mayo de 2021 | IG canelo

¿A qué hora comienza la función de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli?

La actividad boxística en Arabia Saudita comenzará desde las 11:00 horas del centro de México, con una cartelera integrada por diez enfrentamientos. El combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli será el encargado de cerrar la jornada, aunque su horario de inicio podría modificarse dependiendo de la duración de las peleas preliminares.

Como parte de las actividades previas al enfrentamiento, los organizadores programaron la llegada oficial de los boxeadores para el miércoles 28 de octubre, mientras que la conferencia de prensa final se realizó el jueves 29. La ceremonia de pesaje quedó programada para el viernes 30 de octubre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, como último encuentro entre los protagonistas antes de subir al ring.

La función México vs The World también contará con la participación de Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado, quienes buscarán sumar victorias para la delegación mexicana. Munguía enfrentará a Nikita Zon en peso superwélter, Espinoza se medirá ante Ricardo Blandón en peso pluma y Delgado tendrá como rival a Arthur Biyarslanov en la división superligera.

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

¿Cuál es la cartelera completa de México vs The World?

Además del enfrentamiento estelar, David Picasso se medirá ante Carl Jammes Martin en peso supergallo, mientras que Raymundo Rojas enfrentará a Reito Tsutsumi en peso pluma. Por su parte, Carlos Emilio Rojo tendrá como oponente a Flavius Biea en la categoría wélter, en una jornada que contará con representantes de distintas divisiones.

La programación también contempla los combates de Héctor Aguirre contra Brayan León y Erick Villegas frente a Sultan Almohammed, además del enfrentamiento entre Marcos Vázquez y Bek Nurmaganbet en peso supermediano. Estos duelos completarán la cartelera internacional organizada en la capital de Arabia Saudita.