Canelo Álvarez festeja en todo lo alto la victoria sobre Mbilli | AFP

El boxeador mexicano habló después de conquistar el título supermediano del CMB y aseguró que ahora tomará unas semanas de descanso antes de regresar a los entrenamientos

Saúl 'Canelo' Álvarez habló sobre su victoria frente a Christian Mbilli, combate en el que conquistó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Después de completar los 12 asaltos, el mexicano se mostró satisfecho con su actuación y reconoció la fortaleza de su rival, aunque dejó claro que no cambiaría nada de lo que hizo sobre el cuadrilátero.

En la entrevista posterior al combate, Canelo fue cuestionado sobre si habría hecho algo diferente durante la pelea, a lo que respondió con seguridad: "Es muy difícil de explicar. Es algo increíble. Se siente como mi primer título. Ahora, después de 21 años como profesional, 16 años atrás, gané mi primer título. (0:21) Ahora gané el título de nuevo. Estoy muy orgulloso de mi equipo."

“No, lo hice perfectamente”. El tapatío también destacó que Mbilli es un peleador fuerte y complicado de enfrentar, especialmente por la dificultad que representa conectar golpes claros en su contra.

El tapatío no dudó en agradecer a todo su equipo y demostrar lo orgulloso que está de ellos: "Quiero agradecer a Eddie Reynoso, a Chepo Reynoso, que me hizo quien soy. Que me hizo el campeón que soy. Muchas gracias por todo, Eddie. Muchas gracias. Chepo, gracias. Hasta donde me esté viendo, muchas gracias. Gracias a todo mi equipo, Canelo Team. El Pollito, Raúl, todos los que vinieron aquí. Team Música ahora es mi equipo".

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“¡Viva México, cabrones!”

Después de la importante victoria y de hacerse con el título, todo el equipo de Canelo se centró en medio del cuadrilátero para festejar y tomarse la foto del gran momento en Arabia Saudita.

Con toda la emoción a flor de piel, todo el cuerpo junto con el pugilista gritó: “¡Viva México, cabrones!”.

Todo antes de abandonar el cuadrilátero e ir a vestidores para seguir con la celebración y abandonar el país.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

¿Qué sigue para Canelo Álvarez después de vencer a Christian Mbilli?

Tras una exigente pelea de 12 rounds, el mexicano ya tiene claro cuál será su siguiente paso. Lejos de pensar inmediatamente en un nuevo combate, Canelo adelantó que aprovechará las próximas semanas para descansar y después retomará su preparación.

“Voy a descansar, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir trabajando duro y ahora voy a estar un par de semanas de descanso y luego vuelvo”, explicó el campeón mexicano.

Canelo celebrará su nueva conquista antes de regresar al gimnasio. El tapatío dejó claro que, pese a sumar otro triunfo importante a su trayectoria, mantiene la intención de seguir aprendiendo y trabajando para los próximos desafíos de su carrera.