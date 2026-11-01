El tapatío recuperó el título mundial supermediano del CMB

Saúl "Canelo" Álvarez recuperó el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de vencer a Christian Mbilli por decisión unánime en Arabia Saudita, en una pelea que se fue hasta los 12 rounds, y los elogios no se hicieron esperar.

Elogios al Canelo

En redes sociales los buenos comentarios no se hicieron esperar: "Canelo Álvarez le ganó con mucho dominio a Mbilli, es uno de los mejores boxeadores en la historia y el día que se retire creo que la gente le dará el valor que se merece. Es un orgullo para todo México", dijo un usuario en X de nombre Roberto Haz.

"El Rey ha vuelto. Canelo Álvarez es CAMPEÓN MUNDIAL una vez más tras derrotar al invicto Mbilli", destaca un llamado MT2 con la confirmación de la victoria del boxeador sobre el camerunés.

Canelo es nuevo campeón supermediano del CMB | AFP

"¡¡CANELO ES NUEVO CAMPEÓN!! Saúl Alvarez vence en Riyadh a Christian Mbilli para proclamarse como el nuevo campeón mundial de Peso Supermediano del WBC (Consejo Mundial de Boxeo)", resalta Salvador Iglesias Jr.

"36 años, campeón mundial de boxeo. Si eres mexicano y te cae mal el Canelo Álvarez déjame decirte que eres un... LEYENDA MEXICANA" menciona Mike con el mexicano coronado y el título en su hombro.

Canelo Álvarez festeja en todo lo alto la victoria sobre Mbilli | AFP

"Imagínate ser un mexicano frustrado que no puede reconocer al mejor boxeador mexicano de la historia. SAÚL EL “CANELO” ÁLVAREZ", destaca Edwin mientras muestra un video de entrada del tapatío.

"Despierten todos. Canelo Álvarez es campeón del mundo supermediano nuevamente. Venció por decisión unánime a Christian Mbilli en una pelea aburridisisisisima", dice Tpster Mexicano.

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

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