Después de recuperar el campeonato supermediano, Saúl Álvarez tiene varios caminos por delante

Después de poco más de un año sin campeonatos, tras caer frente a Terence Crawford en septiembre de 2025, Saúl Álvarez vuelve a colocarse en la cima de las 168 libras y tiene la posibilidad de buscar nuevamente la unificación de la división u optar por nuevos retos para poner fin a su carrera.

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A sus 36 años, el futuro del mexicano también comienza a apuntar hacia el retiro. El propio Canelo ha reconocido que todavía disfruta el boxeo, pero considera que le quedan alrededor de cuatro o cinco combates antes de decir adiós.

¿Cuántas peleas le quedan a Canelo Álvarez antes del retiro?

Por ahora, uno de los compromisos que tiene en el horizonte es cumplir con el acuerdo que mantiene con Riyadh Season, del cual se reportó que le restaba una pelea por contrato después de su presentación ante Mbilli.

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

Una de las posibilidades más atractivas sería enfrentar a Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras. El guatemalteco mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts, por lo que una pelea ante el mexicano podría abrirle la puerta a una unificación dentro del organismo.

Otro nombre que aparece en el panorama es Jaime Munguía, actual campeón supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Este enfrentamiento luce complicado actualmente por la relación que existe entre los dos peleadores dentro del entorno del Canelo Team.

Canelo logró aguantar los golpes de Mbilli | @ringmagazine

Unificación y nuevos rivales, los objetivos que podría perseguir Canelo

En el escenario aparece el cubano Osleys Iglesias, actual monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) se encuentra vacante. De esta manera, Canelo todavía tendría otros dos títulos por conquistar si su intención es volver a convertirse en campeón indiscutido.

En cuanto a posibles rivales, la baraja también incluye a Diego Pacheco, Jacob Bank y Hamzah Sheeraz, quienes buscan abrirse camino entre la élite del peso supermediano. Otros nombres como Jermall Charlo y Janibek Alimkhanuly también podrían aparecer en las conversaciones para futuros desafíos.

Entrada de Canelo Álvarez en Arabia Saudita | AFP