El regreso de Canelo Álvarez a los cuadriláteros terminó con un nuevo campeonato mundial y también provocó reacciones de importantes figuras del boxeo. Después de vencer por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperar el cinturón supermediano del CMB, el tapatío recibió mensajes de reconocimiento de quienes siguieron de cerca su presentación.
Terence Crawford felicitó al mexicano tras su victoria
Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Terence Crawford, quien derrotó a Canelo en septiembre de 2025 y le arrebató sus campeonatos indiscutidos. Esta vez, el estadounidense dejó de lado la rivalidad deportiva y publicó en redes sociales un breve mensaje.
Jake Paul aprovechó para insistir en una posible pelea
Por su parte, Jake Paul también reconoció el desempeño del mexicano y destacó que regresó después de 13 meses de inactividad sin perder su esencia. "13 meses fuera del ring y sigue siendo el mismo Canelo de siempre. Respeto. Aunque recibió muchos golpes. Bailaremos, amigo mío, bailaremos", escribió en sus redes sociales.
El comentario de Paul no solamente fue un reconocimiento, sino que también volvió a poner sobre la mesa su interés por enfrentar al tapatío. Ambos estuvieron relacionados con una posible pelea en 2025, aunque las negociaciones no llegaron a concretarse y ahora el estadounidense volvió a lanzar el guiño.
Paulie Malignaggi también se pronunció sobre el triunfo
Finalmente, el excampeón mundial Paulie Malignaggi también apareció entre las figuras que analizaron el resultado. El estadounidense había advertido antes del combate que el ritmo y la presión de Mbilli podían complicar a Canelo; sin embargo, el mexicano consiguió neutralizar esas condiciones mediante su experiencia, precisión y manejo de los tiempos.