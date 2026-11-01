Canelo recibió el reconocimiento de sus rivales; tipos como Terence Crawford, Jake Paul y Paulie Malignaggi reaccionaron a su triunfo

La victoria de Saúl 'Canelo' Álvarez en Arabia Saudita no pasó desapercibida en el mundo del boxeo

El regreso de Canelo Álvarez a los cuadriláteros terminó con un nuevo campeonato mundial y también provocó reacciones de importantes figuras del boxeo. Después de vencer por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperar el cinturón supermediano del CMB, el tapatío recibió mensajes de reconocimiento de quienes siguieron de cerca su presentación.

Terence Crawford felicitó al mexicano tras su victoria

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Terence Crawford, quien derrotó a Canelo en septiembre de 2025 y le arrebató sus campeonatos indiscutidos. Esta vez, el estadounidense dejó de lado la rivalidad deportiva y publicó en redes sociales un breve mensaje.

Jake Paul aprovechó para insistir en una posible pelea

Por su parte, Jake Paul también reconoció el desempeño del mexicano y destacó que regresó después de 13 meses de inactividad sin perder su esencia. "13 meses fuera del ring y sigue siendo el mismo Canelo de siempre. Respeto. Aunque recibió muchos golpes. Bailaremos, amigo mío, bailaremos", escribió en sus redes sociales.

El comentario de Paul no solamente fue un reconocimiento, sino que también volvió a poner sobre la mesa su interés por enfrentar al tapatío. Ambos estuvieron relacionados con una posible pelea en 2025, aunque las negociaciones no llegaron a concretarse y ahora el estadounidense volvió a lanzar el guiño.

Paulie Malignaggi también se pronunció sobre el triunfo

Entrada de Canelo Álvarez en Arabia Saudita | AFP