El Gran Campeón Mexicano destacó la experiencia del tapatío y su manera de controlar el combate ante el francés

Julio César Chávez no dejó pasar la oportunidad de reconocer el triunfo de Saúl 'Canelo' Álvarez sobre Christian Mbilli, aunque lo hizo con una expresión que llamó la atención durante la transmisión de Box Azteca. El Gran Campeón Mexicano destacó la inteligencia y experiencia del tapatío, quien recuperó el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras imponerse por decisión unánime en Arabia Saudita.

La leyenda del boxeo mexicano siguió de cerca el desempeño de Canelo durante los 12 asaltos y resaltó su capacidad para neutralizar los ataques de Mbilli sin necesidad de mantener un ritmo ofensivo elevado. Sin embargo, fue su peculiar manera de describir la comodidad con la que peleaba el jalisciense la que llamó la atención, pues mencionó que esta era: "A toda madr*".

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El Gran Campeón elogia al Canelo

Durante la transmisión de Box Azteca, Julio César Chávez reconoció que el mexicano estaba aprovechando su experiencia para mantener el control del enfrentamiento, especialmente mediante su defensa y el uso constante del jab. El excampeón mundial consideró que el tapatío estaba haciendo lo necesario para sumar puntos sin exponerse demasiado a los ataques del francés.

Canelo ganándole con muy poquito, en el sentido de la experiencia, en el sentido de quitarse golpes. No se desespera, lo está haciendo bien

Fue lo que comentó Chávez durante el noveno asalto, cuando el mexicano comenzaba a encaminarse hacia una nueva victoria en su carrera profesional.

Julio César Chávez | IMAGO7

No obstante, el comentario que más llamó la atención llegó cuando el histórico pugilista describió la tranquilidad con la que Álvarez estaba manejando la pelea. "Canelo está muy cómodo, mientras no lo fuercen, Canelo está a toda madre con el puro jab", expresó Chávez, quien también señaló que Mbilli necesitaba incrementar su presión para intentar cambiar el rumbo del combate.

Canelo Álvarez recupera el título mundial supermediano

'Canelo' Álvarez regresó al cuadrilátero después de más de un año de inactividad y consiguió una victoria por decisión unánime ante Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. Los jueces favorecieron al mexicano con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, resultado que le permitió recuperar el cinturón supermediano del CMB que había perdido tras su derrota frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

A lo largo del enfrentamiento, el boxeador mexicano apostó por una estrategia basada en la defensa, el manejo de la distancia y la precisión de sus golpes. Aunque Mbilli intentó imponer condiciones mediante la presión constante, el tapatío logró responder con combinaciones oportunas y aprovechó su experiencia para mantener la ventaja hasta el final de los 12 episodios.

Canelo recuperó el título supermedio del CMB | @Canelo