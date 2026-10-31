Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing
El Tapatío regrrs a los cuadriláteros en busca de una nuevo triunfo
¡Comienza el combate de David 'El Rey' Picasso vs el cubano Carl Martin!
No te pierdas ni un solo detalle sobre la pelea de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: https://www.record.com.mx/historia/canelo-alvarez-vs-christian-mbilli-donde-y-cuando-ver-la-pelea-en-mexico-2026103100212647249
Esta es la cartelera del día:
Siendo las 11:00 en el centro de la Ciudad de México y las 20:00 en Riad, Arabia Sauita, comienza la cartelera del evento 'México vs The Woeld'.
El ídolo del boxeo mexicano llega con una nueva oportunidad para demostrar por que es el mejor libra por libra del mundo
¡Buenos días, amigos de RÉCORD!