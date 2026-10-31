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Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing
Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing
Aldo Martínez
Aldo Martínez
11:00 - 31 de octubre de 2026
// Box //

En vivoCanelo Álvarez vs Christian Mbilli EN VIVO México vs The World

El Tapatío regrrs a los cuadriláteros en busca de una nuevo triunfo

¡Comienza el combate de David 'El Rey' Picasso vs el cubano Carl Martin!

Esta es la cartelera del día:

Siendo las 11:00 en el centro de la Ciudad de México y las 20:00 en Riad, Arabia Sauita, comienza la cartelera del evento 'México vs The Woeld'.

El ídolo del boxeo mexicano llega con una nueva oportunidad para demostrar por que es el mejor libra por libra del mundo

¡Buenos días, amigos de RÉCORD!