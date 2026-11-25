¿Por qué los Packers y los Rams jugarán en miércoles?

Desde 2023, la NFL incorporó en su programación de las festividades del Día de Acción de Gracias un partido del Black Friday. Ante el éxito, este año decidió añadir uno más, el de la Víspera de Acción de Gracias, en miércoles. De esa forma, la liga tendrá cinco partidos en lapso de tres días: