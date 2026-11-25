Las celebraciones del Thanksgiving comienzan desde hoy, con el partido en el SoFi Stadium esta noche
¿Por qué los Packers y los Rams jugarán en miércoles?
Desde 2023, la NFL incorporó en su programación de las festividades del Día de Acción de Gracias un partido del Black Friday. Ante el éxito, este año decidió añadir uno más, el de la Víspera de Acción de Gracias, en miércoles. De esa forma, la liga tendrá cinco partidos en lapso de tres días:
El de la víspera
Los tres tradicionales del Día de Acción de Gracias
El de Black Friday
Dónde ver Packers vs Rams
El partido está programado a las 19:00 horas (del centro de México), y podrá seguirse por la plataforma de Netflix.
Buenos días, lectores de RÉCORD, les damos la bienvenida a la narración minuto a minuto del partido entre los Green Bay Packers y Los Angeles Rams, en el arranque de la Semana 12 de la NFL.