Dónde ver Green Bay Packers vs Los Ángeles Rams: Canales y hora del partido de víspera de Acción de Gracias de NFL

En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el partido que abrirá la Semana 12 de la temporada

La NFL arranca una nueva semana y por primera vez en la historia, tendremos un partido un día previo al Día de Acción de Gracias. Aunque los juegos de jueves e incluso de viernes ya son de tradición, la liga decidió añadir un partido más al calendario y ahora los Green Bay Packers y los Rams de Los Ángeles se verán las caras en el SoFi Stadium este miércoles en un juego que se podrá seguir por Netflix.

¿Una nueva tradición en la NFL?

Para esta temporada, Netflix y la NFL han buscado crear una nueva tradición en la liga, uniéndose a su alianza para los juegos de Navidad y es tener un partido de la víspera de Acción de Gracias.

Con este partido, la NFL asegurará tener juegos en cinco días durante la semana de acción. El partido entre Green Bay y Los Ángeles se unirá a los tres del 'Thanksgiving' así como al juego del 'Black Friday' y los ya típicos partidos de domingo y lunes.

Netflix contará con más cobertura de la NFL este 2026 | X @NetflixLAT

Así llegan los equipos

Ambos equipos llegan al partido de este miércoles con la misión de sumar una victoria que los acerque a la postemporada. De momento los Packers están dentro de los Playoffs pero una derrota podría dejarlos fuera pues, de momento están en el séptimo puesto.

Green Bay llega a Los Ángeles con un récord de seis victorias y cuatro derrotas. Pese a tener marca ganadora, es último en el Norte de la Nacional. Además, su más reciente juego fue en la Semana 10 donde cayeron por paliza ante los Vikings.

La defensiva de Packers se vio sólida y no permitió nada ante Dallas | @NFL

Los Rams por su parte, son el equipo más decepcionante de la temporada hasta el momento. Pese a la llegada de Myles Garrett y el regreso de Aaron Donald del retiro, el equipo no ha sido la aplanadora que se esperaba y hasta el momento, suman sólo seis victorias y cuatro derrotas estando en el tercer lugar de su división.

El mayor problema para el equipo angelino es que llegaran a este juego con bajas importantes, especialmente en su ofensiva. Puka Nacua y Devante Adamas, sus mejores receptores, estarán fuera por lesión.

Puka Nacua en el duelo ante Commanders | AP

Historial entre ambos equipos

Packers y Rams se han visto las caras en 100 ocasiones distintas, incluyendo tres de postemporada. Hasta el momento, los Packers tienen una ligera ventaja con 51 victorias mientras que los Rams suman 47. También han empatado en 2 ocasiones.

Además de los resultados históricos, el conjunto de Wisconsin tiene la ventaja reciente pues ya suman cinco victorias consecutivas, incluyendo la de hace dos años cuando se impusieron por marcador de 24-19.